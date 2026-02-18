Разделы

RWB Media масштабировала CPC-модель продвижения на всех продавцов Wildberries

Платформа продвижения RWB Media объявила о расширении доступа к модели оплаты за клик (CPC, Cost per Click). Ранее инструмент был запущен в рамках тестирования в отдельных подкатегориях, теперь он доступен в полном объеме во всех подкатегориях без исключения. Об этом CNews сообщили представители RWB Media.

CPC — это модель продвижения на Wildberries, которая предусматривает оплату только за клики пользователей по карточке товара в поиске и каталоге. Продавец устанавливает стоимость клика в кампании продвижения, а система, опираясь на прогноз конверсии в разных поисковых запросах, автоматически управляет показами так, чтобы привлечь максимум трафика в пределах этой ставки. Деньги за сами показы при этом не списываются.

Алгоритм CPC регулярно обновляет данные для прогноза конверсионности товара, учитывая изменение его цены, обновление контента карточки, покупательскую активность, а также рост или падение спроса на конкретные категории и другие факторы.

Данная модель подходит продавцам, которые предпочитают платить не за показы, а за целевые действия пользователей. Инструмент позволяет лучше контролировать расходы на продвижение, обеспечивая эффективность в высококонкурентных подкатегориях и не требует сложной настройки, автоматически оптимизируя показы под каждого пользователя. Система анализирует, в каких именно кластерах поисковых запросов и для каких сегментов покупателей карточка товара имеет наибольшую прогнозируемую конверсию и фокусирует бюджет на показах именно потенциальным покупателям.

«Мы продолжаем развивать CPC-модель, чтобы каждый продавец вне зависимости от подкатегории мог платить за действия, которые отражают реальный интерес покупателей. Теперь данный инструмент доступен всем продавцам, а алгоритмы автоматически оптимизируют показы, помогают получать максимальную отдачу от вложенных средств и повышают конверсии без необходимости ручного контроля настроек кампании», — сказал директор по продукту платформы продвижения RWB Media Вячеслав Никонов.

