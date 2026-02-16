Разделы

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объемы уплаченных налогов

Сумма уплаченных налогов предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» с января по сентябрь 2025 г. выросла в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В ОЭЗ Москвы сегодня работают 128 резидентов, которые выпускают критически значимую продукцию, востребованную в России и за рубежом. За девять месяцев 2025 г. эти предприятия в 1,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличили объем уплаченных налогов — до 13 млрд руб.», — сказал Максим Ликсутов.

Лидерами по сумме уплаченных налогов стали компании, специализирующиеся на производстве лекарственных препаратов и решениях в области передачи данных.

Объем уплаченных страховых взносов резидентами столичной ОЭЗ составил 5,7 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2024 г.

