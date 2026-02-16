Разделы

«Гипер Лента» обеспечила 228 гипермаркетов бесплатным Wi-Fi

Покупатели магазинов могут воспользоваться бесплатным интернетом во всех регионах присутствия сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

На фоне ограничения работы высокоскоростного мобильного интернета торговая сеть «Гипер Лента» организовала бесплатную раздачу Wi-Fi в магазинах во всех регионах присутствия. Ежедневно к точкам коллективного доступа подключаются от 2 до 6 тыс. пользователей (уникальные подключения), всего – более 80 тыс. раз в сутки. По данным Lenta Tech (Ит-бренд «Группы Лента»), в среднем покупатель проводит в сети около двух минут и загружает в сутки информацию объемом от 200 до 300 МБ.

Директор торговой сети «Гипер Лента» Руслан Ардовский: «Мы не только предоставляем нашим покупателям выгодные цены и высокое качество обслуживания, но и заботимся о том, чтобы они могли комфортно проводить время в гипермаркетах сети. Поэтому бесплатный Wi-Fi доступен в большинстве магазинов «Гипер Лента» во всех регионах присутствия».

