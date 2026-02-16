Блинная арифметика: «Купер» подсчитал, во сколько обойдется домашняя Масленица в 2026 году

В 2026 г. Масленичная неделя начинается 16 февраля. Накануне праздника аналитики сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» подсчитали, во сколько сейчас обходится приготовление домашних блинов. Эксперты посчитали среднюю стоимость «блинной корзины» для россиян, включая самые популярные начинки. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

В состав классического рецепта блинов входят яйца, мука, молоко, сахар, два вида масла и соль. Аналитики «Купера» выбрали самые бюджетные позиции и вычислили минимальную стоимость всех этих ингредиентов. Так, куриные яйца в сервисе доставки можно купить по цене от 70 руб., пшеничную муку — от 54 руб. а молоко — от 68 руб. Самый дорогой ингредиент — сливочное масло, оно стоит от 133 руб. Подсолнечное масло стоит от 39 руб., сахар — также от 39 руб., а поваренная соль — всего от 13 руб. Итого минимальная стоимость базового набора ингредиентов для классических блинов составила 416 руб.

Из сладких начинок дороже всего обойдется вишня — она стоит от 208 руб. за упаковку в заморозке. На втором месте — варенье, его можно купить по цене от 99 руб. В средней ценовой категории — молочные начинки, такие как сметана (от 55 руб.), сгущенное молоко (от 47 руб.) и творог (от 44 руб.). Самой бюджетной сладкой начинкой оказался мед — он стоит от 11 руб.

Приготовить соленую начинку дороже всего будет из курицы — филе грудки сейчас стоит от 314 руб. Мясной фарш обойдется почти в два раза дешевле — он стоит от 169 руб. Далее следуют сыр (от 129 руб.) и ветчина (от 109 руб.). Самая бюджетная соленая начинка — грибы шампиньоны, они стоят от 90 руб.