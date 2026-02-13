Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматизированном режиме. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Ключевые обновления включают в себя: сферы деятельности субъектов КИИ и связи с типовыми отраслевыми объектами КИИ; актуализацию формы сведений об объекте КИИ; автоматизацию расчета экономической значимости в части категорирования объектов КИИ; автоматизацию оценки показателей состояния технической защиты; моделирование угроз по общему перечню угроз безопасности информации.

Дополнения и актуализация процесса категорирования и отчетности

В процесс категорирования внесены типовые отраслевые перечни объектов КИИ. Также в связи с изменениями постановления Правительства России от 08.02.2018 № 127 (в редакции от 07.11.2025) «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» актуализированы критерии значимости для объекта КИИ и обновлена форма сведений о результатах категорирования объекта КИИ.

Расчет экономической значимости

Автоматизация расчета экономической значимости в процессе категорирования объекта КИИ осуществляется в соответствии с методическим документом ФСТЭК России – «Рекомендации по оценке показателей критериев экономической значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Расчет реализуется по следующим показателям критериев значимости объектов КИИ и их значений: ущерб субъекту КИИ (показатель № 8); ущерб бюджету России (показатель № 9); прекращение финансовых операций (показатель № 10).

Результатом расчета является не только значение критерия, по которому определяется категория (значимости) объекта КИИ, но и сопутствующие экономические показатели, которые автоматически попадают в раздел «Обоснование» для соответствующего критерия.

Оценка показателей состояния технической защиты

Автоматизация оценки осуществляется в соответствии с методическим документом ФСТЭК России от 11.11.2025 «Методика оценки показателя состояния технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

Продукт позволяет автоматически рассчитать показатели текущего состояния защищенности по каждой группе показателей и определить итоговый уровень защищенности.

Моделирование угроз

Расширен функционал моделирования угроз безопасности информации. В дополнение к существующему подходу моделирования угроз, исходя из нового раздела угроз, банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, реализована оценка угроз в соответствии с методическим документом ФСТЭК России – «Методика оценки угроз безопасности информации». (В процессе моделирования угроз) Автоматически выстраиваются сценарии реализации угроз, исходя из последовательности тактик и техник, и определяются актуальные способы реализации угроз.

Таким образом, пользователь может самостоятельно выбрать методику моделирования угроз.

Отчеты и дашборды

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

Добавлены отчеты по угрозам, нейтрализованным мерами защиты, а также общий перечень неприменимых для оценки угроз с обоснованием неактуальности.

Для методики моделирования угроз по общему перечню создан отдельный дашборд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще