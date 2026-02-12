Тарифы на связь в Союзном государстве: итоги изменений 2025 года

На территории России и Белоруссии с 1 марта 2025 г. действуют новые тарифы на услуги мобильной связи. Они уже доказали свою востребованность — граждане обеих стран в поездках стали дольше разговаривать и потреблять больше трафика. Об этом свидетельствуют отчеты российских операторов связи по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ниже приведены ключевые показатели за март-декабрь 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

Абонентская активность

В 2025 г. количество уникальных активных пользователей увеличилось как при поездках из России в Белоруссию, так и в обратном направлении. При этом выросла и средняя продолжительность пребывания абонента в роуминге. Количество активных абонентов из России на территории Белоруссии выросло почти на 19%, а абонентов из Белоруссии в России — на 40%.

Передача данных

Потребление мобильного интернета за пределами домашней сети в 2025 г. демонстрирует устойчивый рост, особенно в направлении из Белоруссии в Россию. Российские абоненты в Белоруссии использовали в 2,5 раза больше трафика, чем годом ранее, а белорусские абоненты в России — почти в пять раз больше.

Голосовые вызовы

В 2025 г. голосовая связь для абонентов обоих государств стала более востребованной, этому способствовало включение бесплатных пакетов минут — не менее 150 входящих и 150 исходящих. Количество исходящих минут у тех, кто звонит из России в Белоруссию, увеличилось на 167%, входящих для российских абонентов — на 65%. Исходящие вызовы граждан Белоруссии в России выросли в 6,4 раза, входящие — в 3,7 раз.

Траты абонентов из России

Среднемесячные траты российских абонентов при поездках в Белоруссию снизились почти вдвое при одновременном росте объема потребления услуг, что свидетельствует о повышении доступности связи на новых условиях. Минцифры России продолжит работу над поддержанием комфортных тарифов для граждан обеих стран.