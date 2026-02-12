Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Снизить волатильность и увеличить доходность на фондовом рынке можно с помощью ML-моделей

Использование моделей машинного обучения позволяет добиться более высокой точности прогнозирования рисков российского фондового рынка по сравнению с классическими эконометрическими подходами. Предсказательная сила моделей возрастает на 23%, а средняя доходность инвестора может вырасти до 13% годовых. К таким выводам пришел сотрудник базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков ФЭН ВШЭ Никита Лысенок. Исследование опубликовано в журнале «Фундаментальная и прикладная математика». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Центральной задачей для управления рисками в инвестировании и построении стратегий на фондовом рынке остается оценка волатильности. Это мера изменчивости цены активов, которая показывает, как сильно она может колебаться в течение торгового дня. Ошибки в оценке будущей волатильности напрямую влияют на стоимость опционов, риск-менеджмент портфелей и эффективность инвестиционных стратегий.

Существуют традиционные методы оценки волатильности, например так называемая HAR-модель. Она оценивает три периода по заданным параметрам и строит линейную оценку волатильности на следующий день. Однако эта модель не справляется с оценкой нелинейных рисков. Автор решил выяснить, смогут ли методы машинного обучения показать лучший результат по сравнению с традиционным эконометрическим подходом.

Исследование основано на высокочастотных данных по десяти наиболее ликвидным акциям Московской биржи за период с 2014 по 2025 гг. Рассмотрены изменения котировок с интервалом 10 мин, что позволяет рассчитывать реализованную волатильность и ее модификации для последующего построения прогнозов. Кроме того, были использованы характеристики доходности и структуры рынка, которые отражают особенности торговли на российской фондовой бирже. Затем сравнивались результаты классического метода HAR и методов машинного обучения: Random Forest, XGBoost и LightGBM. Они способны учитывать нелинейности и сложные взаимодействия переменных. Для оценки качества прогнозов не только использовали стандартные статистические метрики, но и применили полученную волатильность в симуляции реальной торговли акциями.

Результаты показали устойчивое превосходство ML-моделей над классической HAR-моделью. Наиболее заметное улучшение наблюдается на коротких и средних горизонтах прогнозирования. Средняя ошибка прогноза снизилась примерно на 15%, а точность предсказания модели выросла до 23% в зависимости от метода (наилучший результат показал LightGBM).

«Модели машинного обучения демонстрируют превосходство как в периоды рыночной стабильности, так и в условиях повышенной турбулентности. Они не обладают даром предвидения, но могут точнее сигнализировать о росте рисков и дают время для ребалансировки портфеля», — Никита Лысенок, сотрудник базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков ФЭН НИУ ВШЭ.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

Симуляция торговли акциями при усилении оценкой волатильности с помощью машинного обучения показала рост доходности на 7 п.п., с 6,48 до 13,68% годовых.

«Здесь работает кумулятивный эффект и асимметрия риска. Более точная оценка волатильности позволяет оптимальнее калибровать размер позиции. На отдельной сделке эта разница несущественна, но на горизонте сотен транзакций она превращается в значимые проценты годовой доходности», — Никита Лысенок, сотрудник базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков ФЭН НИУ ВШЭ.

Вместе с тем автор подчеркнул, что методы машинного обучения для прогнозирования волатильности требуют тщательной настройки параметров и серьезно зависят от данных, на которых проходило обучение. А более высокая точность прогноза волатильности не автоматически трансформируется в экономический выигрыш, и трейдинг все еще требует серьезных навыков и несет значительные риски.

«Ключевой фактор устойчивой доходности — это риск-менеджмент: точный прогноз волатильности позволяет своевременно сокращать позицию и избегать глубоких просадок», — Никита Лысенок, сотрудник базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков ФЭН НИУ ВШЭ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще