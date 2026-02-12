Эксперты посчитали реальную цену «человеческого фактора» и низкой автоматизации

Исследование, проведенное на базе более 200 строительных объектов в регионах России, позволило детализировать структуру простоев на площадках. Основной объем потерь времени, как выяснилось, приходится не на внешние факторы, а на внутренние коммуникационные и документационные разрывы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

Данные показывают: один день простоя типового жилого комплекса площадью 30 тыс. м² обходится застройщику в 7 млн руб. в регионе и 13,5 млн руб. в столице. Расчетная стоимость потерь составляет около от 233 до 450 руб. на квадратный метр.

Как показывает исследование, характер простоев достаточно однородный для разных объектов. Порядка 45% случаев связаны с некорректным оформлением исполнительной документации. Еще 25% приходятся на затянутые согласования между смежными подразделениями. Остальные 30% распределяются между прочими организационными причинами. Таким образом, около 80% простоев так или иначе вызваны скоростью и качеством обработки информации.

Разрыв между внедрением и использованием

На фоне активной цифровизации отрасли обозначилась устойчивая закономерность: приобретаемый софт задействован не в полном объеме. Согласно данным исследования, реально используется в среднем не более 15% функционала внедренных BIM и ERP-систем. Компании несут расходы на лицензии и интеграцию, однако отдача от этих вложений в первый год редко превышает 20–30% от прогнозируемой.

Только 27% проектов по цифровой трансформации в строительстве выходят на запланированные показатели эффективности. В остальных случаях сохраняется гибридная модель работы: часть процессов переведена в цифровую среду, часть ведется по традиционной схеме. Это создает дублирование данных и увеличивает нагрузку на персонал, но не приводит к ускорению процессов.

Человеческий капитал как ресурс эффективности

Эксперты отмечают, что наличие современного программного обеспечения перестало быть гарантией прозрачности и скорости стройки. Основным ограничителем сегодня становится уровень подготовки специалистов, работающих с этими инструментами.

«Строительные компании прошли большой путь внедрения технологий, и сейчас накоплен достаточный массив данных, чтобы оценить, какие факторы действительно влияют на результат. Наш опыт показывает: приобретение софта само по себе не меняет операционные процессы, — сказала Анна Гришина, руководитель ведущей цифровой строительной академии «Метабилдум». — Изменения наступают тогда, когда сотрудник понимает, как с помощью инструмента решить конкретную рабочую задачу: быстрее выпустить документацию, оперативно согласовать изменения или проконтролировать исполнение. Без этого связка «технология + процесс» не срабатывает».

По оценке специалистов, инвестиции в развитие цифровых компетенций могут рассматриваться не как дополнительная статья расходов, а как механизм, повышающий отдачу от уже сделанных вложений в программное обеспечение.

Три условия для результата

На основе проведенного анализа сформулированы рекомендации для строительных компаний, планирующих или продолжающих цифровую трансформацию: запуск технологических решений целесообразно сопровождать параллельной программой обучения; образовательные программы стоит выстраивать под конкретные должностные роли и производственные метрики; эффективность обучения имеет смысл оценивать в тех же единицах, что и другие бизнес-инвестиции — через расчет возврата на вложенные средства.