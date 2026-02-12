Разделы

«Авито» запустил рекламу в личных профилях пользователей

«Авито» расширил набор рекламных форматов на площадке. Теперь брендам доступно новое место для показа баннеров — блок «Избранное» в личных профилях пользователей. Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая отметила нужную позицию и уже приняла решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новый баннер показывается пользователям «Авито» в их личных профилях и отличается высокой заметностью. Это единственный рекламный формат, который доступен в «Избранном», поэтому аудитория сразу его заметит.

«Внимание сегодня — один из самых ценных ресурсов, который становится все сложнее удерживать и преумножать. В высококонкурентной среде растет спрос со стороны брендов на уникальные и заметные форматы рекламы. Как одна из крупнейших рекламных площадок мы слышим этот запрос от рынка, и инвестируем в создание новых решений, которые способны привлекать аудиторию с одной стороны, и влиять на измеримый бизнес-результат — с другой. Новый баннер показывается в тот момент, когда пользователь зашел в блок с избранными товарами и услугами — то есть уже практически принял решение о покупке. Такой подход позволяет рекламодателям быстрее и эффективнее находить новых клиентов за счет максимальной близости к покупке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Он размещается как в мобильной и веб-версии площадки, так и в приложении для Android. В будущем он появится на устройствах на базе iOS. Пользователь увидит баннер в случае, если в «Избранном» доступно не менее двух позиций. На стационарном компьютере или ноутбуке новый формат показывается в верхней части экрана, на смартфонах — на втором месте среди избранных объявлений.

Привлекать посетителей «Авито» можно на собственные внешние сайты, в соцсети, а также в магазины внутри площадки. Широкий набор таргетингов и рекомендательные алгоритмы платформы позволяют охватывать аудиторию, которая вероятнее совершит первую и повторную покупки. Например, если пользователь добавил в «Избранное» коммерческую недвижимость, он увидит рекламу оборудования для бизнеса или расчетного счета для предпринимателей.

