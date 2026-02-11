Разделы

«Ренессанс Брокер» перенесла бэк-офис в облако Cloud.ru

Компания «Ренессанс Брокер» подвела итоги проекта по переносу бэк-офисных систем из иностранного облака в Cloud.ru. Благодаря модели оплаты только за фактически потребленные ресурсы брокер снизил совокупную стоимость владения (TCO) облачной инфраструктурой. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Теперь бэк-офис «Ренессанс Брокера» работает на базе платформы Cloud.ru Advanced: виртуальных машин Elastic Cloud Server, блочного хранилища Elastic Volume Service и объектного хранилища Object Storage Service. 200 серверов и 100 ТБ данных были перенесены в запланированные сроки с минимальным временем простоя.

Миграция в облако — часть стратегии «Ренессанс Брокера» по снижению риска простоев. Наиболее критичный сценарий для брокера — отказ или перегрузка торгового сервера или шлюза, так как это приводит к тому, что в этот момент он не может обрабатывать клиентские заявки и хеджировать свои позиции на бирже.

Кроме того, как регулируемая организация, «Ренессанс Брокер» должен соответствовать нормативам ЦБ в области защиты информации и стабильности работы. Уровень зрелости ИБ-процессов, включая сертификацию и физическую защиту дата-центров, стал определяющим фактором при выборе провайдера.

Специалисты Cloud.ru выполнили требования клиента по SLA, RTO/RPO (времени восстановления после сбоя) и не допустили снижения производительности ключевых компонентов инфраструктуры.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

«Наш бизнес развивается вместе с клиентами: рост их потребностей влечет за собой усложнение наших сервисов. Облако Cloud.ru позволило ускорить этот процесс и сделать его управляемым. Используя отказоустойчивую облачную архитектуру провайдера, «Ренессанс Брокер» обеспечил выполнение строгих требований к доступности сервисов и полную сохранность данных», — сказал IT-директор «Ренессанс Брокера» Азат Вафин.

«Cloud.ru подтвердил свое лидерство в cегменте облачных сервисов для финансового сектора, успешно пройдя все этапы тестирования систем специалистами “Ренессанс Брокера”. Платформа Cloud.ru Advanced продемонстрировала технологическую зрелость и надежность в условиях высоких нагрузок. Кроме того, миграция в облако в перспективе позволит компании бесшовно внедрять в свою ИТ-инфраструктуру решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — сказал руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Дмитрий Воронков.

