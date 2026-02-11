«Первый Бит» помог объединить в единую цифровую систему три филиала медцентра Екатеринбурга

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации Екатеринбургского медицинского центра (ЕМЦ), одной из старейших частных медицинских сетей на Урале. Задача состояла в объединении работы трех филиалов, стационара, травмпункта и собственной лаборатории в рамках единой информационной системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До внедрения ЕМЦ использовал неудобное самописное программное решение, которое, хотя и было привычно персоналу, серьезно ограничивало развитие бизнеса. Подключение современных сервисов (например, модуля онлайн-записи) было затруднено, а надвигающиеся требования законодательства по интеграции с ЕГИСЗ ставили продолжение лицензионной деятельности под угрозу.

После анализа рынка ЕМЦ выбрал в качестве ИТ-партнера Челябинский офис компании «Первый Бит», представители которого продемонстрировали руководству медкомпании работу отраслевого решения «БИТ.Управление медицинским центром» в реальной клинике в Челябинске, чем подтвердили широкую функциональность и собственные компетенции по автоматизации медицинских организаций.

Ключевыми аргументами в пользу «БИТ.Управление медицинским центром» стали возможность глубокой адаптации под устоявшиеся бизнес-процессы и уже знакомая сотрудникам клиники оболочка платформы «1С:Предприятие».

Особенностью проекта стал синхронный старт. После подготовительного этапа, включавшего описание процессов, перенос данных и обучение, вся сеть из четырех филиалов перешла на новое программное обеспечение одновременно. От поэтапного запуска было решено отказаться во избежание рассинхронизации отчетности.

В результате внедрения, вся сеть медцентров теперь работает в единой базе, что сделало историю болезни пациента доступной любому врачу в любом филиале. Регистратура получила инструменты для управления расписанием по всей сети, а цветовая маркировка в общем графике позволяет мгновенно идентифицировать филиал приема. Также была реализована интеграция с сервисами онлайн-записи, что улучшило приток новых пациентов.

Интеграция лабораторных анализаторов с системой исключила необходимость ручного ввода: результаты исследований автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента и показываются врачу при входе в программу. Если результаты анализов оказываются критическими, система автоматически выводит врачу всплывающее уведомление прямо на рабочий стол компьютера, что позволяет оперативно реагировать на опасные состояния.

«Раньше, до внедрения нового решения, врачи тратили значительное время на оформление документации. Сейчас, благодаря шаблонам осмотров, это время сократилось, что позволяет уделять больше внимания непосредственно пациенту. А автоматическая отправка материалов по диагнозу после приема повышает вовлеченность людей в процесс лечения», — отметила директор Екатеринбургского медицинского центра Дарья Акулова.

Руководство, в свою очередь, анализирует работу после внедрения нового решения, изучает точные данные: система формирует кастомные отчеты по стоимости первичного приема, эффективности назначений и движению пациентов между специалистами.

«Наш подход — глубокая настройка стокового решения под уникальные процессы конкретной клиники. Для ЕМЦ мы смогли гармонично объединить в одном контуре регистратуру, врачей, стационар и лабораторию, создав по-настоящему централизованную и отказоустойчивую систему. В рамках проекта мы также оптимизировали запись на прием, чтобы исключить накладки в расписании, и настроили бесшовную интеграцию с мессенджерами для удобства пациентов. Отдельное внимание уделили соблюдению нормативов: система теперь автоматически передает необходимые данные в ЕГИСЗ, снимая рутинную нагрузку с персонала», — сказала ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Первый Бит» в Челябинске Дина Маслак.