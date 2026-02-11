МТС завершила размещение биржевых облигаций 002Р-16 объемом 20 млрд рублей

МТС объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-16 с финальным объемом размещения – 20,0 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 5 февраля 2026 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2% до 1,75% и в два раза увеличить первоначально заявленный объем размещения — с 10 до 20 млрд руб.

«МТС продолжает успешно управлять долговым портфелем, оперативно замещая более дорогое банковское финансирование, увеличивая при этом общую дюрацию долгового портфеля. Компания успешно разместила новый выпуск облигаций с трехлетним сроком обращения и купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. В процессе сбора заявок объем размещения был увеличен вдвое, до 20 млрд руб. Первый в 2026 г. выпуск облигаций вызвал высокий интерес со стороны инвесторов к долговым обязательствам компании, что обусловлено улучшением финансовых и операционных результатов - ростом консолидированной выручки Группы, оптимизацией операционных расходов и снижением долговой нагрузки, в том числе подтверждения наивысших кредитных рейтингов», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.