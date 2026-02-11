Разделы

Бизнес Кадры
|

Кому работодатели готовы платить больше всего: топ-20 самых «дорогих» специалистов в начале 2026 года

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 1,1 млн актуальных вакансий за январь 2026 г. и выяснили, кому работодатели предлагали наиболее высокие заработные платы. Доход свыше 200 тыс. руб. указан почти в 160 тыс. различных вакансий, что на 109% больше, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Важно, что среди «дорогих» позиций, не предполагающих руководство, встречаются и офисные, и рабочие специальности. Так, в тройку лидеров попали сварщик, дата-сайентист и DevOps-инженер.

«В январе 2026 г. медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 руб., в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 руб., в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 руб. Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 руб.) и геологи (197 900 руб.). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 руб. В лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом и/или в сложных климатических условиях», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Список рядовых специалистов, которым в январских вакансиях предлагали наиболее высокую заработную плату, продолжают брокеры (190 000 руб.), системные аналитики (188 600 руб.), главные инженеры проектов (175 300 руб.), курьеры (166 500 руб.) и электромонтажники (160 000 руб.). Всего можно выделить 13 специальностей, в которых медиана предлагаемых зарплат по итогам января 2026 г. превысила 150 000 руб.

hh1.jpg

Топ-20 специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях по данным hh.ru, январь 2026

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Создана сверхскоростная система компьютерного зрения, которая улучшит навигацию БПЛА и беспилотных машин

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Все на завод. ИТ-отрасль больше не первая по зарплатам – сварщикам платят больше ИТ-шников с многолетним стажем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще