«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование Фатеже Курской области

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в городе Фатеж. Апгрейд помог разогнать скорость передачи данных до 40 Мбит/с, благодаря чему около 4,5 тыс. горожан теперь могут на еще более комфортных скоростях общаться с близкими по видеосвязи, смотреть видео онлайн и пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Работы прошли в одной из центральных локаций Фатежа – на улице Ленина. Рядом находятся образовательные учреждения, Дом народного творчества, стадион, городской парк и Мемориальный музей композитора Георгия Свиридова.

Автор сюиты «Время, вперёд!» и еще более 100 музыкальных произведений родился в Фатеже и увековечил свой родной песенный край кантатой «Курские песни». Сейчас дом-музей композитора ожидает масштабная реконструкция и превращение в современное музейное пространство, что вскоре привлечет сюда как жителей соседних городов, так и туристов из других регионов страны.

Чтобы фатежане и гости города смогли наслаждаться качественным звуком в своих смартфонах и высокими онлайн-скоростями, связисты активировали дополнительный слой LTE в средне- и высокочастотном диапазонах. Это позволило нарастить скорость мобильного интернета и повысить качество звука и стабильность сигнала голосовой связи.

«Для нас не существует деления на „большие“ и „малые“ точки на карте, потому что каждый житель Курской области заслуживает качественной цифровой связи. Поэтому проводим работы в первую очередь там, где этого требует ситуация. Анализируем трафик, отслеживаем запросы и оперативно реагируем — модернизируем оборудование или строим новые телеком-объекты. С начала года мы уже прокачали связь и мобильный интернет в нескольких точках Курска и Железногорска, в селах Клюква и Малое Городьково, а недавно завершили модернизацию в Фатеже», — сказал Алексей Постников, директор «МегаФона» в Курской области.

В прошлом году в регионе было построено и модернизировано около 180 базовых станций.

