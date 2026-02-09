Внедрить ИИ в работу отдела закупок теперь можно за 5 минут

Компания IQOT объявляет о запуске одноименной платформы — ИИ-системы интеллектуального сбора и анализа коммерческих предложений для B2B-закупок. IQOT автоматизирует полный цикл работы с поставщиками: от рассылки запросов до формирования сводного отчета с ценами и рекомендациями. Об этом CNews сообщили представители IQOT.

Сбор коммерческих предложений в B2B — рутина, съедающая часы рабочего времени. Менеджер по закупкам вручную составляет запросы, рассылает их десяткам контрагентов, ждёт ответы в разных форматах — PDF, Excel, письмом — отвечает на уточняющие вопросы поставщиков, переносит цены в таблицы и сравнивает условия. На одну заявку из нескольких десятков позиций может уйти несколько рабочих дней. При этом часть ответов теряется, а ошибки при ручной консолидации приводят к переплатам.

Как работает IQOT

Пользователь загружает список позиций через веб-интерфейс. Дальше система работает автономно.

Умный подбор поставщиков. Для каждой позиции IQOT автоматически определяет тематику и подбирает релевантный пул поставщиков. Система постоянно обучается: встречая новую номенклатуру, она расширяет список товарных категорий.

ИИ читает любые ответы. PDF с печатью, Excel-таблица, цены в теле письма или ссылка на сайт — ИИ извлекает данные из любого формата и структурирует информацию.

Автоматическая переписка. Система сама отвечает на уточняющие вопросы поставщиков. Однотипные вопросы консолидируются — ответив один раз, заказчик закрывает вопрос для всех.

Готовый отчет. Сводная таблица: все позиции, все поставщики, все цены — в едином формате. Лучшие предложения выделены.

IQOT работает по модели оплаты за результат. Мониторинг одной позиции в заявке стоит 395 руб., разблокировка готового отчета по позиции — 98 руб. Подписка не обязательна, но снижает стоимость и дает включенные лимиты для компаний с регулярными закупками.

IQOT не заменяет людей — убирает рутину. Система берет на себя механическую работу: подбор поставщиков, отправку писем, чтение ответов, ведение переписки. Экспертиза и финальный выбор остаются за специалистом. При этом поставщикам не нужно переходить на новую платформу или менять формат ответов — IQOT подстраивается под существующие процессы.

Платформа создана для B2B-компаний, которые регулярно закупают товары и материалы у множества поставщиков, тратят значительное время на сбор и сравнение цен и хотят принимать решения на основе полных данных. На сегодняшний день система прошла наиболее глубокую обкатку в отрасли запасных частей для лифтов и эскалаторов — именно в этом сегменте IQOT демонстрирует наилучшие результаты. Архитектура платформы при этом не привязана к конкретной отрасли и готова к масштабированию на другие направления B2B-закупок.