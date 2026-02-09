Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В 2025 г. в центры госуслуг «Мои Документы» обратились более 9,5 млн раз

В 2025 г. более 9,5 млн раз жители Подмосковья обращались в региональные офисы МФЦ. Из них более 4,5 млн раз – за оформлением документов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Более 9,5 млн обращений за год – это показатель доверия жителей и того, что формат “одного окна” по-прежнему востребован. Мы последовательно делаем так, чтобы житель региона мог получить услугу так, как ему удобно: очно, с помощью специалиста, или в цифровом формате прямо в офисе. Наша задача – чтобы вопросы с документами решались спокойно, понятно и без лишних сложностей», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чаще всего региональные офисы посещали для оформления учетной записи на «Госуслугах» – этой услугой воспользовались более одного млн раз. На втором по популярности месте оказалась услуга по оформлению недвижимости (963 тыс.), более 470 тыс. раз жители общались для оформления постоянной регистрации. Кроме того, среди популярных услуг – оформление СНИЛСа, выдача и замена российского паспорта.

В центрах госуслуг Московской области работают цифровые зоны, где жители могут получить услуги в электронном виде. На компьютерах в смарт-зонах есть доступы к региональному и федеральному порталам госуслуг, а также к сервисам Росреестра, ФНС и другим государственным ресурсам.

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД
Великая миграция данных

В Мингосуправления добавили, что при необходимости специалисты центров помогают пользователям авторизоваться с помощью ЕСИА, найти нужную услугу на порталах.

Рабочие места организованы во всех подмосковных офисах и территориальных подразделениях, а также в некоторых библиотеках и других учреждениях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще