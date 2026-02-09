Разделы

«Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова стали стратегическими партнерами

Компания «Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова заключили договор о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Подписание соглашения прошло в Ломоносовском корпусе вуза и было приурочено ко Дню российской науки.

Соглашение подписали заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов и директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Документ подразумевает сотрудничество по ряду направлений: применение решений «Ред Софт» в учебном процессе: лекциях, семинарах, лабораторных работах; организация и проведение практики студентов МГУ в компании; проведение совместных мероприятий: семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, ярмарок вакансий; подготовка публикаций: научных докладов, статей, учебных пособий по изучению студентами решений компании; создание творческих коллективов из специалистов МГУ и «Ред Софт» для решения научно-технических задач.

В рамках партнерства «Ред Софт» для организации учебного процесса оборудует рабочие места в МГУ операционной системой «Ред ОС Образовательная редакция».

Денис Янышев, директор центра развития электронных образовательных ресурсов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сказал: «Сотрудничество с компанией «Ред Софт» позволит расширить практическую составляющую обучения в МГУ, использовать отечественные ИТ-решения в учебном процессе и повысить уровень информационной безопасности университета. Для нас важно, чтобы преподаватели, сотрудники и студенты работали с современными российскими технологиями и получали опыт их применения в реальных задачах. Партнёрство с «Ред Софт» соответствует стратегическим целям университета в области цифрового развития и обеспечения технологического суверенитета».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», отметил: «Рады стать партнером главного вуза страны. Наше соглашение подразумевает работу в рамках задач импортозамещения программных продуктов и практическую деятельность наших специалистов со студентами университета. Взаимодействие талантливых ИТ-специалистов — один из приоритетов «Ред Софт». Выражаю благодарность руководству МГУ за оказанное доверие, а также центру развития электронных образовательных ресурсов университета за продвижение отечественной ИТ-отрасли».

