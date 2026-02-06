Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Жижи» внедрила ИИ-поиск по закрытой базе из 10 млн документов в B2B-продукт

Российская ИТ-компания «Жижи», разработчик одноимённого ИИ-поиска с цитированием источников, реализовала проект по внедрению интеллектуального поиска и ИИ-агента для корпоративного программного продукта. Решение предназначено для работы с закрытой базой данных объёмом более 10 млн документов и было интегрировано в продукт заказчика за три месяца.

Заказчиком проекта выступила крупная российская компания — разработчик B2B-программного обеспечения для корпоративного сегмента. Продукт компании используется более чем 2 тыс. корпоративных клиентов, общее количество пользователей превышает 15 тыс. человек. За последние три года компания демонстрирует рост выручки на уровне 150% и выше в год.

Проект был инициирован в рамках обновления технологического стека продукта. Используемый ранее поисковый механизм не обеспечивал необходимой релевантности результатов, не учитывал контекст и схожие формулировки запросов, а также возвращал избыточный объём информации, что увеличивало время работы пользователей с документами.

В рамках проекта команда «Жижи» разработала и внедрила локальное решение семантического и полнотекстового поиска, работающее в закрытом контуре. Система обеспечивает поиск по документам форматов PDF, DOCX и TXT менее чем за 5 секунд с учётом контекста запроса, даты и семантической близости. Дополнительно был реализован ИИ-агент, который анализирует найденные документы и формирует краткие резюме по их содержанию.

Также в системе предусмотрен режим глубокого анализа, при котором выполняется расширенное исследование документов за 2 минуты. По данным разработчика, этот показатель в два раза быстрее сопоставимых зарубежных решений в аналогичном классе программных продуктов.

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке
цифровизация

По итогам внедрения системой пользуются около 15 тыс. пользователей. Реализация проекта позволила заказчику вывести на рынок продукт с расширенной функциональностью интеллектуального поиска и повысить стоимость лицензии на 25% на фоне общей стагнации рынка.

«В рамках проекта мы сосредоточились на решении прикладной задачи — обеспечении быстрого и релевантного поиска по большим массивам закрытых данных с использованием ИИ. Решение было реализовано в сжатые сроки и интегрировано в существующий продукт без изменения его архитектуры», – отметил Алексей Нечаев, генеральный директор и сооснователь компании «Жижи».

В дальнейшем планируется развитие системы за счёт поддержки разрозненных типов данных и расширения модулей интеграции для настройки и масштабирования поисковых баз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще