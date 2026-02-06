Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ

На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего ИТ-отрасль страны.

Предварительно определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии «российского» ИИ (что считать российской моделью?); права, обязанности и ответственность (кто виноват в ошибке ИИ?); маркировка ИИ-контента (как маркировать и как следить за соблюдением требований?); авторское право (кому принадлежит право на работу ИИ?); ообенности использования ИИ в отраслях (в каждой отрасли – свои правила, адаптированные под специфику); формирование понятийного аппарата (чтобы устранить неоднозначность трактовок).

Ключевая задача сейчас – это предотвратить риски от применения ИИ в «чувствительных» сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование.

При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор не планируется. Выбран подход «гибкого» регулирования, при котором не ограничивается свобода развития технологии, но снимаются возможные риски для граждан.

Почему именно сейчас? В стране появляется все больше различных законодательных инициатив. Это разрозненные предложения, часто несвязанные между собой или даже противоречащие. Чтобы избежать несогласованности мер и нескоординированности действий, Правительство взяло на себя задачу стать единой площадки для взаимодействия органов власти, бизнеса, ассоциаций и выработки единого подхода к регулированию.

«Применение искусственного интеллекта становится все более массовым. Все острее встает вопрос о необходимости введения прозрачных “правил игры”. В вопросе регулирования ИИ важно сохранять баланс. С одной стороны, стоит задача – предотвратить возможные риски применения ИИ в тех сферах, где цена ошибки слишком высока. С другой стороны, важно не приостановить развитие технологии, не “задушить” ее правилами», – сказал Дмитрий Григоренко.

«Мы предлагаем придерживаться гибкого подхода: ввести нормы применения ИИ в отдельных “чувствительных” сферах, таких как здравоохранение, образование, судопроизводство, – добавил Дмитрий Григоренко. – Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно прежде всего для защиты интересов граждан. При этом вводить требования для бизнеса (за исключением объектов критической инфраструктуры) пока не планируется».