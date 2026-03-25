Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется

Российские власти обсуждают идею тотального запрета использования сотовых телефонов и смартфонов россиянам до определенного возраста. Речь о детях, которые тоже являются гражданами России. Инициатива исходит от главы российского Минпросвещения, но верхний возрастной лимит, до которого нельзя будет пользоваться телефонами, он не называет.

Не дорос еще до мобильника

Российские чиновники обсуждают новый запрет. На этот раз россиян хотят лишить права пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами до определенного возраста, пишет РБК.

По информации издания, инициативу продвигает глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что рассматривается идея полного запрета на использование детьми мобильных телефонов до определенного возраста.

К моменту выхода материала инициатива принята не была. Кравцов, подчеркнем, не называет верхнюю планку возраста, до которой детям в России нельзя будет пользоваться мобильниками. Также министр просвещения не уточнил, как их родители смогут связаться с ними, если находятся далеко от них.

Новая ненормальность

Кравцов заявил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. Как пишет ТАСС, об этом он говорил в интервью на шоу «Эмпатия Манучи», которое основал и ведет актер, телеведущий и заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. Шоу выходит на YouTube, который России замедляется с июля 2024 г., а ускоряющих его провайдеров штрафуют и могут лишить лицензии, а также на RuTube.

Фото: Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Пользоваться телефоном в раннем возрасте ненормально, считает Кравцов

В своем интервью Кравцов заявил, что ситуация, когда родители дают своим детям телефон или планшетный компьютер с трех лет, ненормальна. Министр не сомневается – это негативно сказывается на психологическом развитии детей.

Именно по этой причине чиновник и предлагает установить возраст, до достижения которого россиянам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Ни закона, ни проверок

К моменту выхода материала в действующем российском законодательстве такой запрет никак не был закреплен, отметил Кравцов. Он не уточнил, какие именно законы придется корректировать ради таких изменений, а также не назвал минимально допустимый возраст, которого в России можно будет пользоваться мобильными телефонами и смартфонами.

Также Кравцов не уточнил, как будет реализована проверка выполнения россиянами, у которых есть дети, выполнения нового требования. Примерные сроки вступления требования в силу он тоже не назвал.

Отметим, что в России нет запрета на передачу своего гаджета другому человеку, будь то член семьи, друг, коллега или просто посторонний. Да и в целом есть устройства, которые нет возможности привязать к конкретному паспорту – например, планшетные компьютеры без SIM-слота и, следовательно, без IMEI-номера.

Добавим также, что Кравцов говорил именно о запрете мобильных телефонов и неких «гаджетов» до определенного возраста. Ноутбуки и смарт-телевизоры, к примеру, он не упоминал, как и другие умные устройства, кроме планшетов.

«Я в целом считаю, что нужно очень аккуратно подходить к использованию телефонов и гаджетов. Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. И это влияет на психологическое развитие ребенка и потом на те проблемы, в том числе и девиантного поведения. Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», – сказал министр просвещения.

Начало положено

В России уже введен частичный запрет на использование мобильных телефонов школьниками. С 2023 г. они не имеют права пользоваться ими во время занятий. Воспользоваться телефоном во время урока разрешается лишь в том случае, если возник экстренный случай, связанный с угрозой здоровью или жизни ученика или учителя.

Статистика Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора гласит, что такие ограничения поддерживает подавляющее большинство родителей – 89%. Среди педагогов уровень одобрения этой инициативы еще выше – 90%.

Как родители относятся к готовящемуся запрету и давать ли детям умные устройства до определенного возраста, к моменту выхода материала известно не было.

Напомним также, что в январе 2026 г. прозвучала идея полного запрета российским детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Как пишет ТАСС, об этом говорил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, депутат Госдумы от ЛДПР. Он также предложил запретить старшеклассникам пользоваться соцсетями в течение учебного дня.