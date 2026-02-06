Разделы

Infosecurity запустила сервис оценки киберздоровья компаний «Киберчекап»

Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске новой услуги «Киберчекап» – сервиса оценки киберздоровья компаний, предназначенного для комплексной диагностики текущего уровня киберустойчивости бизнеса.

«Киберчекап» позволяет получить объективное представление о состоянии информационной безопасности организации, выявить скрытые угрозы и уязвимости, а также определить приоритетные направления развития ИБ с учетом бизнес-контекста, профиля рисков и актуального ландшафта киберугроз. Сервис ориентирован на компании, которым требуется независимая и практико-ориентированная оценка защищенности, охватывающая как управленческие и технологические аспекты, так и внешние цифровые риски и человеческий фактор.

В рамках сервиса проводятся аудиты и практические проверки ключевых ИБ-направлений. Услуга включает аудит системы менеджмента ИБ с анализом зрелости ключевых процессов управления безопасностью, техническую проверку критичных областей ИТ-инфраструктуры и настроек средств защиты, комплаенс-оценку на соответствие требованиям регуляторов, анализ уязвимости внешнего периметра, включая пентест, проверку уровня осведомленности и устойчивости персонала к угрозам, а также анализ цифровых рисков бренда во внешней среде, включая фишинг, утечки данных и незаконное использование торгового наименования. Сервис построен по модульному принципу и позволяет заказчикам выбирать отдельные релевантные для них направления проверки, либо формировать комплексный формат оценки.

«Киберчекап» основан на концептуально новом подходе к оценке информационной безопасности и исключает формальные и фрагментарные проверки. В рамках сервиса проводится глубокое обследование критичных областей компании с фокусом на реальные сценарии атак и эксплуатацию уязвимостей. Оценка не ограничивается, как это обычно бывает, анализом документации и заявленных мер защиты: специалисты Infosecurity проверяют фактическую устойчивость процессов, конфигураций и средств безопасности, выявляя ключевые болевые точки, которые злоумышленники используют на практике. По опыту компании, до 90% таких аномалий в защите повторяются у большинства организаций вне зависимости от отрасли и масштаба», – сказал Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity (ГК Softline).

В итоге заказчик получает два взаимодополняющих результата: план быстрых улучшений, позволяющий в короткие сроки снизить поверхность атаки и оптимизировать затраты на меры защиты, а также план комплексного развития системы информационной безопасности с приоритизацией ключевых направлений.

