В каталог «Портала поставщиков» добавились новые функции в 2025 году

Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) – ключевой инструмент системы госзакупок малого объема города. В 2025 г. в него внедрили новые решения, упростившие взаимодействие пользователей с системой. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

«В каталоге стандартных товарных единиц портала поставщиков публикуются все предложения предпринимателей. По каждой СТЕ в нем есть полное описание в структурированном виде, а также изображение и характеристики. Это помогает систематизировать данные, облегчает анализ и поиск необходимой информации о товарах, работах и услугах. В 2025 г. в каталог внедрили новые решения, которые улучшают взаимодействие между заказчиками и поставщиками. Так, пользователи получили возможность создавать карточку сразу для целого ряда однотипных товаров. Если ранее каждая единица продукции регистрировалась отдельно, то теперь можно объединить сходные изделия в одну форму заявки, настроив шаблонные характеристики и изображения. Это значительно ускоряет процедуру проверки модераторами новых продуктов в каталоге. В результате экономятся время и трудозатраты всех участников, повышается прозрачность торговых процедур», – отметили представители Департамента.

Другое важное изменение коснулось интерфейса карточки товаров. Здесь появились две ключевые функции: просмотр истории ценообразования и автоматическое приглашение поставщиков актуализировать свои старые предложения с возможностью их повторного размещения. Заказчики могут видеть среднюю стоимость продукции за последние три года и период действия последнего активного предложения. Если текущая цена устарела, система позволяет отправить уведомления предыдущим поставщикам, стимулируя их к обновлению условий. Таким образом, государственные и муниципальные учреждения могут оперативно выбирать наиболее выгодную оферту для заключения контракта.

«Для того, чтобы участвовать в закупках на Портале поставщиков, предпринимателю необходимо внести в каталог собственную стандартную товарную единицу или добавить ценовое предложение к уже имеющейся СТЕ. Создание новой карточки имеет смысл, если аналогичной позиции еще нет в каталоге. Новая товарная единица будет доступна заказчикам после проверки модератором, которая занимает до пяти рабочих дней. Сейчас каталог насчитывает более 3,3 млн СТЕ – от канцелярских товаров до коммунальной техники», – сказали представители Департамента Москвы по конкурентной политике.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. В настоящее время на площадке работают более 390 тыс. предпринимателей. Товары, работы и услуги на платформе приобретают более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 43 регионов России. Ежедневно здесь заключается более 1,5 тыс. контрактов.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

