Разделы

Бизнес Кадры
|

«Сбер» и ИТМО запустили первую совместную «Робошколу» для студентов со всей страны

«Сбер» совместно с ИТМО запустили «Робошколу» — онлайн-школу по робототехнике и искусственному интеллекту для студентов бакалавриата 3-4 курсов со всей России. Принять участие смогут студенты из любого города страны.

Эксперты центра робототехники «Сбера» и факультета систем управления и робототехники ИТМО проведут лекции и мастер-классы по пяти направлениям: робототехника и ИИ, цифровое производство, системы управления, навигация и управление движением, электроинженерия. Победители получат возможность поступить без экзаменов в магистратуру ИТМО, включая совместную программу «Сбера» и университета.

Первый этап Робошколы пройдёт онлайн с 19 по 26 февраля. Программа построена на практических кейсах и научных результатах, полученных в совместных исследованиях BE2R Lab ИТМО и центра робототехники «Сбера». Участники научатся применять методы машинного обучения и имитационного моделирования для разработки робототехнических систем — от интеграции ИИ-алгоритмов для манипуляторов и автономных роботов до создания навигации для беспилотников и диагностики электроприводов с помощью машинного обучения. В финале онлайн-этапа будут выбраны призёры «Робошколы».

Призёры смогут пройти стажировку в ИТМО при поддержке ведущих разработчиков центра робототехники «Сбера» — они будут работать над проектами, основанными на задачах воплощённого интеллекта, а также примут участие в очном форуме. Победители станут победителями «Робошколы».

Призёры и победители «Робошколы» получат диплом, дающий право поступления без экзаменов в магистратуру факультета систем управления и робототехники ИТМО на одну из шести программ.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

Алексей Гонноченко, старший управляющий директор – директор центра робототехники «Сбера», сказал: «Робошкола» «Сбера» и ИТМО — это возможность попробовать себя в задачах, с которыми сталкивается индустрия робототехники, и понять, какие компетенции действительно будут определять профессию в ближайшие годы. Для нас важно не просто рассказывать молодым специалистам о трендах, а погружать их в реальные задачи, которые решает центр робототехники «Сбера» — одна из крупнейших робототехнических команд в стране. Наша цель — дать студентам работающие инструменты, передать опыт и помочь увидеть, как устроена профессия изнутри».

Сергей Колюбин, доктор технических наук, профессор факультета систем управления и робототехники ИТМО, сказал: «Воплощенный интеллект становится одним из ключевых технологических трендов. Сегодня, когда ИИ превращается в базовый инструмент разработки, а требования к специалистам растут, глубокая экспертиза в предметной области становится главным конкурентным преимуществом на рынке труда. «Робошкола» построена так, чтобы студенты могли освоить современные инструменты ИИ и одновременно прокачать фундаментальные навыки — моделирование, проектирование, управление роботами. Надеюсь, что для участников это станет важным шагом в карьере».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Руководитель, вышвырнувший из сообщества Linux ключевых российских разработчиков, получил главную европейскую премию в сфере открытого ПО

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще