«Сбер» и ИТМО запустили первую совместную «Робошколу» для студентов со всей страны

«Сбер» совместно с ИТМО запустили «Робошколу» — онлайн-школу по робототехнике и искусственному интеллекту для студентов бакалавриата 3-4 курсов со всей России. Принять участие смогут студенты из любого города страны.

Эксперты центра робототехники «Сбера» и факультета систем управления и робототехники ИТМО проведут лекции и мастер-классы по пяти направлениям: робототехника и ИИ, цифровое производство, системы управления, навигация и управление движением, электроинженерия. Победители получат возможность поступить без экзаменов в магистратуру ИТМО, включая совместную программу «Сбера» и университета.

Первый этап Робошколы пройдёт онлайн с 19 по 26 февраля. Программа построена на практических кейсах и научных результатах, полученных в совместных исследованиях BE2R Lab ИТМО и центра робототехники «Сбера». Участники научатся применять методы машинного обучения и имитационного моделирования для разработки робототехнических систем — от интеграции ИИ-алгоритмов для манипуляторов и автономных роботов до создания навигации для беспилотников и диагностики электроприводов с помощью машинного обучения. В финале онлайн-этапа будут выбраны призёры «Робошколы».

Призёры смогут пройти стажировку в ИТМО при поддержке ведущих разработчиков центра робототехники «Сбера» — они будут работать над проектами, основанными на задачах воплощённого интеллекта, а также примут участие в очном форуме. Победители станут победителями «Робошколы».

Призёры и победители «Робошколы» получат диплом, дающий право поступления без экзаменов в магистратуру факультета систем управления и робототехники ИТМО на одну из шести программ.

Алексей Гонноченко, старший управляющий директор – директор центра робототехники «Сбера», сказал: «Робошкола» «Сбера» и ИТМО — это возможность попробовать себя в задачах, с которыми сталкивается индустрия робототехники, и понять, какие компетенции действительно будут определять профессию в ближайшие годы. Для нас важно не просто рассказывать молодым специалистам о трендах, а погружать их в реальные задачи, которые решает центр робототехники «Сбера» — одна из крупнейших робототехнических команд в стране. Наша цель — дать студентам работающие инструменты, передать опыт и помочь увидеть, как устроена профессия изнутри».

Сергей Колюбин, доктор технических наук, профессор факультета систем управления и робототехники ИТМО, сказал: «Воплощенный интеллект становится одним из ключевых технологических трендов. Сегодня, когда ИИ превращается в базовый инструмент разработки, а требования к специалистам растут, глубокая экспертиза в предметной области становится главным конкурентным преимуществом на рынке труда. «Робошкола» построена так, чтобы студенты могли освоить современные инструменты ИИ и одновременно прокачать фундаментальные навыки — моделирование, проектирование, управление роботами. Надеюсь, что для участников это станет важным шагом в карьере».