Исследование «АльфаСтрахования»: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете

«АльфаСтрахование» выяснила, что около 75% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к своей безопасности в цифровой среде и более избирательно взаимодействуют с онлайн-контактами. Цифровое пространство по-прежнему остаётся важной частью повседневной жизни, однако подход к нему становится более обдуманным и прагматичным.

Исследование показывает, что цифровая среда сохраняет ключевую роль в повседневной жизни россиян: подавляющее большинство респондентов регулярно используют онлайн-сервисы для покупок, банковских операций и общения. При этом три четверти опрошенных отмечают, что за последнее время стали внимательнее относиться к любым нестандартным контактам и запросам в сети.

Рост цифровой осознанности прежде всего проявляется в повседневном поведении. Около 67% участников опроса стали реже отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а 52% отмечают, что всегда перепроверяют информацию, если она связана с деньгами или персональными данными. Такие действия всё чаще воспринимаются не как исключительная мера предосторожности, а как часть повседневной цифровой гигиены.

При этом среди респондентов, которые оценивают свой уровень цифровых навыков как высокий (45% от выборки), сохраняются отдельные рискованные привычки. 34% из них используют одинаковые или схожие пароли для разных сервисов, а 27% признают, что автоматически соглашаются с запросами приложений и сервисов, не вчитываясь в условия и разрешения.

Влияние на цифровые привычки оказывает личный опыт. 87% опрошенных отмечают, что сталкивались с попытками мошенничества лично или через близких. Каждый третий отметил, что с мошенниками сталкивались его пожилые родители, в 11% случаев страдали несовершеннолетние дети. Наиболее распространёнными формами таких инцидентов респонденты называли платные подписки на сервисы без явного согласия пользователя, а также нежелательные покупки и списания за цифровые услуги.

В вопросе цифровой безопасности россияне распределяют ответственность достаточно прагматично. Около 40% опрошенных считают, что в первую очередь за свою защиту отвечают сами пользователи, каждый третий ожидает большей вовлеченности банков и финансовых сервисов, а около 20% — цифровых платформ.

Исследование проведено методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1267 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов России.

