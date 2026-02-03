Сеть МТС появилась еще в одной малонаселенной деревне Приангарья

МТС обеспечила качественной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей деревни Савинская Черемховского района, где проживает чуть более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС подключила к сети LTE еще один малонаселенный пункт Приангарья, что позволило жителям деревни Савинская быть на связи и на скорости свыше 50 Мбит⁄с пользоваться повседневными цифровыми сервисами. Теперь местные жители могут слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться через мессенджеры с родными и близкими, узнавать последние новости через интернет и много другое.

Деревня Савинская расположена в так называемой сибирской глубинке с аутентичной сельской жизнью, подходящей для туризма, отдыха на природе, рыбалки и сбора дикоросов.

«Мы продолжаем участвовать в проекте устранения цифрового неравенства в регионе и покрывать высокоскоростным мобильным интернетом малые населенные пункты Иркутской области. За последние два года мы запустили LTE более чем в 80 селах и деревнях региона, обеспечив качественной связью и скоростным интернетом более 25 тыс. сельчан. Помимо решения социальных вопросов, мобильный интернет позволяет абонентам этих мест также развивать сельское хозяйство и туризм, рассказывая в социальных сетях о местных традициях и природных богатствах», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.