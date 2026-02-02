Защищенный смартфон MIG S6 включен в реестр МПТ

Компания Mobile Inform Group (MIG) подтвердила статус отечественного производителя промышленных мобильных решений. Полная линейка защищенных смартфонов MIG S6 — базовая версия, модель со встроенным сканером штрих-кодов и взрывозащищенная модификация — официально внесена в реестр Российской промышленной продукции (МПТ) с оценкой 194 балла для каждой модели.

Наличие в реестре сразу трех целевых модификаций позволяет MIG участвовать в закупках для широчайшего спектра задач — от логистики до нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности.

Рекордно высокий балл (194) служит объективным подтверждением максимального уровня локализации и соответствия строгим промышленным критериям. Это полностью снимает регуляторные риски при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Заказчики получают доступ к официально подтвержденной линейке совместимых устройств. Это позволяет гибко и законно оснащать разные подразделения — от офисных складов до взрывоопасных зон — техникой одного производителя, что резко упрощает логистику, обучение персонала и техническую поддержку.

Базовые преимущества платформы MIG S6, общие для всех модификаций, включают: степень защиты IP68, стойкость к многократным падениям, морозостойкий съемный аккумулятор и работа в диапазоне от -20°C до +60°C; восьмиядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ (с возможностью расширения) и яркий антибликовый дисплей обеспечивают эффективную работу с профессиональным ПО; предустановленная российская ОС «Ред ОС М», программируемые клавиши, промышленный модем и дополнительный навигационный модуль обеспечивают стабильную связь и точную навигацию.