«Яндекс 360»: итоги января - сотни редакторов в «Документах», современный кодек в «Телемосте» и новые возможности «Трекера»

Виртуальный офис «Яндекс 360» получил сразу несколько крупных обновлений, которые значительно улучшают пользовательский опыт. Главное изменение — в сервис «Документы» внедрили собственную реализацию технологии CRDT, которая дает возможность работать над одним файлом сотням пользователей одновременно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Технология CRDT (Conflict-free Replicated Data Types) используется там, где нужно постоянно синхронизировать данные, например в онлайн-играх, мессенджерах и сервисах заметок. «Яндекс 360» стала одной из первых компаний в мире, которая интегрировала собственную реализацию технологии в онлайн-редактор документов. Благодаря этому, работать над одним файлом смогут до 400 пользователей одновременно.

Внедрение CRDT позволяет изменить сам подход к работе с общими документами. Ситуации, когда один человек вносит изменения в данные, которые были уже изменены, больше невозможны. Все правки и комментарии будут отображаться в реальном времени, а каждое изменение будет зафиксировано и сохранено. Удобно, если нужно составить большой отчет по нескольким подразделениям, а времени работать по очереди нет.

Также в «Документах» появилась возможность кадрировать изображения внутри самого редактора. Теперь не нужно переключаться между сервисами или приложениями, если необходимо сфокусировать внимание пользователей на нужной части картинки.

Сервис для видеоконференцсвязи «Телемост» получил не менее важное обновление. Теперь видео обрабатывает современный кодек, благодаря которому изображение остается четким и детализированным даже при слабом интернет-соединении, а звонки проходят без задержек, даже при большом количестве участников.

Пользователи «Трекера» также получили ряд важных обновлений. В мобильном приложении сервиса появились Проекты и портфели, а также возможность просматривать Вики-страницы. В целом же, в Трекере теперь можно редактировать переходы между статусами в рабочем процессе. Ранее идентификаторы назначались автоматически.