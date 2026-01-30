Разделы

Безопасность Телеком
|

В Кузбассе замедлился рост активности телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Кемеровской области. По итогам IV квартала 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона сократилось на 12% по сравнению с III кварталом. Об этом CNews сообщили представители

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала 32 млн звонков в адрес кузбассовцев. В течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник», самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили кузбассовцев, составила около 6,6 млн минут за год, или 12,5 лет.

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году
Бизнес-коммуникации

«Мошенники регулярно меняют тактику. Если ранее часто использовалась схема с продлением договоров с операторами, то в прошлом году почти четверть звонков была связана с обманными предложениями дополнительных заработков и инвестиций. Кроме того, мошенники в половине случаев используют персонализированный подход. Например, последовательно звонят одной жертве под маской сотрудников разных учреждений. Поэтому для эффективной борьбы с ними мы улучшаем собственные ИИ-алгоритмы и ускоряем распознавание нежелательных звонков. Например, искусственный интеллект МТС способен выявить признаки обмана и предупредить о возможном мошенничестве прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48,744 тыс. нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы оператором.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще