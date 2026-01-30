Разделы

Пользователи «Ultima Яндекс Маркета» с помощью ИИ могут примерить одежду и оценить образ до покупки

В «Ultima Яндекс Маркете» появилась виртуальная примерка одежды. С ее помощью покупатели могут понять, как выбранные товары сочетаются с их гардеробом, а также оценить, подходит ли цвет или стиль этих вещей. Благодаря этому им будет проще сделать выбор между несколькими вариантами товаров и принять решение о покупке, особенно если доставка товара занимает время. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуальная примерка работает на базе искусственного интеллекта (ИИ) и генеративной модели MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer). Начать примерку можно прямо в карточке товара — для этого на изображении нужно нажать кнопку «Примерить» и загрузить свою фотографию в полный рост. ИИ проанализирует композицию фотографии, позу, что надето на человеке, и покажет, как выбранная вещь будет на нем выглядеть.

Нейросеть может не только продемонстрировать, как вещи вписываются в гардероб, но и дополнить итоговое изображение, чтобы получился цельный образ. Например, при примерке брюк добавить верх или аксессуары. Результат можно сохранить, чтобы поделиться им в мессенджерах и социальных сетях, при необходимости — запустить примерку заново.

Новая функция доступна почти для всех товаров из раздела Ultima, за исключением нижнего белья, купальников, обуви и аксессуаров. Она работает в бета-режиме в приложении «Яндекс Маркета» в городах, где представлен сервис «Ultima Яндекс Маркет».

