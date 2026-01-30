«Авито Подработка» назвала главные тренды частичной занятости в 2026 году

Согласно данным «Авито Подработки», количество откликов на предложения о частичной занятости за неполную зиму выросло более чем на треть (+38%). Это отражает устойчивый интерес россиян к гибким форматам занятости и подтверждает: подработка превращается в системный элемент рынка труда. Про основные тренды в сегменте на 2026 года рассказывает Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сегодня рынок подработки развивается сразу по двум разнонаправленным траекториям. С одной стороны, крупный коммерческий сектор активнее инвестирует во внутренние системы управления персоналом. Такие компании создают собственные цифровые HR-платформы, которые включают весь комплекс необходимых инструментов: от планирования смен и распределения нагрузки до управления доступами и автоматизированного расчёта выплат. Это особенно важно для крупных сетей с тысячами работников и изменяющимися графиками, а также тенденцией перевода простой работы на временный персонал.

С другой стороны, растет интерес к биржевой модели привлечения исполнителей: вместо прямого назначения конкретного контрагента все чаще используется формат «маркетплейса» задач. В такой модели компании размещают задания на платформе, а исполнители сами выбирают подходящие предложения. По сути, поиск рабочей силы все больше переходит в онлайн-витрину, где встречаются спрос и предложение, а решение о выходе на смену принимает сам человек. Согласно данным Smart Ranking, по итогам I полугодия 2025 г. выручка сервисов по работе с проектными исполнителями выросла на 40%.

Оба этих тренда работают на расширение отрасли. Бизнес заинтересован в поиске новых источников привлечения исполнителей: компании тестируют каналы и форматы, чтобы быстрее закрывать такую потребность. Растет интерес к подработкам и со стороны людей всех возрастных категорий. По данным опроса 10 тыс. россиян, в «Авито» выяснили, что около 57% планируют подработку в 2026. Еще около 21% рассматривают такую возможность. А, например, среди группы 18-24 лет планируют подработку целых 67%. 63% опрошенных в возрасте 25-34 также планируют подрабатывать в 2026: регулярно или время от времени. Еще 61% респондентов возрастной группы 35-44 лет отметили о планах выходить на подработку.

«В 2026 г. мы ожидаем дальнейший рост временной занятости и увеличение числа исполнителей. По мере развития сервисов подработки расширяется и само предложение: появляются короткие и ночные смены, проектные задачи — это привлекает людей с разными навыками. Наиболее востребованными направлениями в новом году останутся e-commerce и офлайн-ритейл. Рост онлайн-торговли поддерживает спрос на курьеров, складские профессии и операторов пунктов выдачи заказов, а в традиционной рознице сохраняется потребность в сотрудниках торгового зала, готовых выйти на подработку», — сказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Еще одним важным событием 2026 г. станет вступление в силу с октября закона о регулировании платформенной экономики и сопутствующих подзаконных актов. Документы устанавливают правовую основу для регулирования цифровых платформ — классифайдов, маркетплейсов, агрегаторов такси и доставки, сервисов поиска услуг — и вводят ключевые понятия и правила для участников рынка.

«Платформенная занятость уже стала укрепившимся явлением, и закон по своей сути закрепляет текущие реалии рынка, а также дает определенные ограничители. Но, главное, закон устанавливает, что использование ответственных платформ занятости существенно сокращает риски переквалификации отношений между заказчиком и исполнителем в гражданско-правовые. Результатом этого, вероятно, станет, что все больше компаний будут использовать такой формат привлечения временных ресурсов», — сказал GR-партнер Авито Павел Тихонов.