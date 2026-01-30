Разделы

Аналитики МТС выяснили, какие неочевидные произведения Чехова популярны в Хабаровском крае

Книжный сервис «Кион Строки» экосистемы МТС ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Хабаровского края. Помимо произведений из школьной программы, таких как «Вишневый сад» и «Палата №6», в регионе стабильно читают и менее известные, но от этого не менее яркие рассказы и повести классика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди самых читаемых произведений Чехова в крае, помимо хрестоматийных, оказались ранние юмористические рассказы, сборники и специфичная проза. Так, молодёжь 18-24 лет часто выбирает сатирические миниатюры «Толстый и тонкий» и «Смерть чиновника». Читатели 25-34 лет проявляют интерес к ироничным историям из сборника «Цветы запоздалые» и рассказу «Нытье». Аудитория 35-44 лет ценит как юмористические сборники «Письмо к ученому соседу» и «Ненужная победа», так и зрелую драматургию «Чайка». Поколение 45-54 лет обращается к масштабной прозе – кроме «Острова Сахалин», активно читают повесть «Три года». Читатели старше 55 лет выбирают разнообразную палитру: от «Зимних историй» до таких специфичных вещей, как «Ночь на кладбище» или «Первый любовник».

Аналитики МТС отмечают, что интерес к определённым произведениям Чехова в Хабаровском крае сильно зависит от возраста и пола читателей. Например, женщины всех возрастов чаще выбирают лиричные и психологические произведения, такие как «Анна на шее» и «Дама с собачкой», а также пьесы «Три сестры» и «Дядя Ваня». Мужчины же проявляют больший интерес к сатире, юмористическим сборникам вроде «Кривого зеркала», а также к остросюжетной прозе – «Драме на охоте» и «Дуэли». При этом повесть «Палата №6» остается популярной у читателей обоих полов.

