VPG LaserONE присоединилась к федеральному проекту «Профессионалитет» для подготовки специалистов по роботизированной лазерной сварке

VPG LaserONE, разработчик и производитель промышленных лазерных систем, стал ключевым индустриальным партнером и разработчиком образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Экспертиза компании легла в основу новой образовательной программы по направлению «Роботизированная лазерная сварка», реализуемой в партнерстве с Межрегиональным центром компетенций (Техникумом имени С. П. Королева).

Сотрудничество направлено на решение актуальной проблемы кадрового голода в высокотехнологичных отраслях и соответствует целям федерального проекта по развитию промышленной робототехники.

Ключевым этапом станет формирование на базе техникума специализированного «Центра лазерных технологий», оснащенного по стандартам и техническому заданию VPG LaserONE. Запуск практико-ориентированных программ запланирован на 2026 г. Студенты получат возможность освоить передовые навыки на реальных промышленных установках компании.

Партнерство создает полноценную экосистему развития талантов. Участники программы пройдут полный цикл обучения, в ходе которого сформируют ключевые для отрасли компетенции: программирование и наладка роботизированных комплексов для лазерной сварки; выбор и оптимизация параметров сварки (мощность, скорость, газовая среда) для различных материалов; техническое обслуживание и диагностика лазерного оборудования; чтение чертежей и программирование сварочных траекторий для сложных изделий.

После обучения на модельных стендах студентов ждут стажировки на производственных площадках VPG LaserONE в Подмосковье с последующим трудоустройством. Такой подход позволит выпускникам сразу решать реальные задачи в машиностроении, автомобилестроении и аэрокосмической отрасли.

VPG LaserONE не только инвестирует в оборудование, но и напрямую формирует образовательный стандарт, чтобы выпускники обладали компетенциями мирового уровня.

«Наши предложения по структуре компетенций были одобрены и включены в образовательный стандарт “Профессионалитета”. Мы убеждены, что будущее лазерных технологий — за молодыми специалистами, которые с первого дня готовы к работе на современном производстве», — отметил д.ф.- м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ и президент компании VPG LaserONE Николай Евтихиев.