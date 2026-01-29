Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Волгоградский бизнес нарастил инвестиции в IoT и интеллектуальное видеонаблюдение

МТС оценила востребованность цифровых сервисов в Волгоградской области и выявила направления с наибольшей инвестиционной активностью бизнеса. По итогам 2025 г. компании региона больше всего средств инвестировали в технологии интернета вещей (IoT) и интеллектуальные системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инвестиции волгоградских компаний в IoT-решения в 2025 г. увеличились на 11% по сравнению с 2024 г. Положительную динамику показали и системы видеонаблюдения, включая облачные форматы, объем инвестиций в этом сегменте вырос на 6% год к году. Рост интереса к данным решениям отражает запрос бизнеса на повышение операционной эффективности, безопасности и управляемости инфраструктуры.

IoT-технологии в регионе в первую очередь внедряются для удаленного мониторинга оборудования, контроля ресурсов и автоматизации процессов. Интеллектуальное видеонаблюдение используется как инструмент повышения безопасности объектов, оптимизации производственных и логистических процессов, а также контроля качества сервиса в рознице и на промышленных предприятиях.

«Волгоградский бизнес последовательно инвестирует в цифровые решения, которые дают практический эффект уже на этапе внедрения. Мы видим, что застройщики активно используют интеллектуальное видеонаблюдение на территориях жилых комплексов для повышения безопасности и контроля доступа. На производственных площадках такие системы помогают волгоградцам контролировать соблюдение требований охраны труда и снижать риски инцидентов, а в логистике и торговле повышать прозрачность процессов и качество сервиса. IoT и видеоаналитика становятся для компаний региона базовыми инструментами управления, и этот тренд будет только усиливаться», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

«Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще