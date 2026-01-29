«М.видео» запустила продажу мебели на собственном маркетплейсе

«М.видео» объявляет о запуске продаж мебели на собственном маркетплейсе. Новая категория стала частью стратегии по расширению товарного предложения и развитию нетехнических направлений с высоким потребительским спросом. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

На текущий момент в категории «Мебель» на маркетплейсе «М.видео» представлено более 30 тыс. активных SKU. Ассортимент продолжает расширяться за счет подключения новых производителей и вывода на платформу наиболее востребованных товарных линеек.

Руководитель компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Запуск категории «мебель» — логичное продолжение развития маркетплейса «М.видео» как универсальной платформы для покупки товаров для дома. Мы видим устойчивый спрос на мебель в онлайн-канале и считаем это направление одним из перспективных для дальнейшего роста. В ближайшей перспективе мы сосредоточимся на расширении ассортимента, подключении ключевых селлеров рынка, сокращении сроков доставки и развитии новых логистических моделей. Отдельное внимание будем уделять развитию формата мебели на заказ и постепенному расширению предложения в среднем и премиальном сегментах. Наша задача — предложить покупателям удобный, прозрачный и надежный сервис при выборе и покупке мебели онлайн».

На маркетплейсе «М.видео» представлена мебель для дома и офиса — от базовых решений до более функциональных и дизайнерских моделей. Покупателям доступны диваны, кровати и матрасы, шкафы, тумбы и комоды, кресла и стулья, а также обеденные и рабочие столы. Ассортимент охватывает ключевые сценарии обустройства жилых и рабочих пространств — от спален и гостиных до домашних кабинетов.

В категории представлены как крупные, хорошо известные производители, так и нишевые бренды с узкой специализацией. Среди них — Good Luck, Ami, «Правила мебели», SkySleep, Stool Group, «Домотека», Logium, DreamExpert, «Лига Диванов», «Русский стул», «ЯрКресла», Blue Sleep, Divan24 и др. Ассортимент формируется по принципу широкой вариативности — с фокусом на наиболее востребованные форматы и конфигурации мебели.

Покупатели все чаще подходят к выбору мебели рационально, отдавая предпочтение функциональным решениям с понятным соотношением цены и качества. Именно на эти сегменты приходится основная часть текущего ассортимента маркетплейса, при этом компания последовательно готовит расширение предложения и в более высоком ценовом диапазоне.

Запуск мебельного направления стал частью комплексного подхода к развитию маркетплейса «М.видео». В числе ключевых приоритетов — дальнейшее наполнение категории, привлечение внешнего трафика за счет рекламных инструментов, а также улучшение клиентского опыта. Компания работает над сокращением сроков доставки мебели, в том числе за счет расширения ассортимента, размещенного по модели FBO (доставка со склада продавца), и оптимизации логистических процессов.

Отдельное направление развития — интеграция мебельного ассортимента в офлайн-каналы. В перспективе «М.видео» планирует внедрение наиболее оптимального ассортимента мебели в розничных магазинах сети, что позволит покупателям познакомиться с отдельными моделями вживую и использовать омниканальные сценарии покупки.

Кроме того, команда маркетплейса «М.видео» развивает новые логистические форматы, включая запуск системы DBS для самостоятельной доставки заказов продавцами, а также тестирует формат мебели на заказ. Это позволит расширить выбор кастомных решений и предложить покупателям более гибкие сценарии покупки.