2ГИС добавил вакансии на карту

В 2ГИС появилась линза «Работа» — персональный вид карты, который показывает расположение вакансий в городе: в каких компаниях каких специалистов ищут прямо сейчас. Это удобно, когда хочется найти работу рядом с домом, учёбой или в любимом районе. Вакансии отображаются прямо на карте, а фильтры помогают быстро выбрать подходящую должность. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Линза «Работа» — это вид карты, после включения которого на карте появляются точки с вакансиями. Их можно отфильтровать по должностям: например, выбрать «Аналитик», «Бариста» или «Менеджер по продажам». Если по одному адресу находится несколько вакансий, на маркере будет указано их количество. После нажатия на точку можно посмотреть полный список предложений.

Карточки вакансий открываются прямо в 2ГИС без переходов в сторонние сервисы. Внутри можно посмотреть название работодателя, требования, зарплатные ожидания и другие детали. Кроме того, можно построить маршрут до точки, чтобы рассчитать время пути — пешком, на авто, общественном транспорте, велосипеде или самокате. Чтобы отправить свое резюме, можно позвонить в компанию или перейти на сайт, где размещена вакансия.

«Мы сделали поиск работы таким же простым, как поиск кафе или аптеки — с учетом расположения в городе. Включаешь линзу — и видишь, какие вакансии есть рядом или в нужном районе. Это особенно важно для жителей крупных городов, которые не готовы тратить время на дорогу или хотят работать в знакомом районе. 2ГИС стал первым картографическим сервисом, который начал отображать в продукте актуальные вакансии», — сказала менеджер продукта Рита Кананян.

Сейчас в 2ГИС два источника данных об актуальных вакансиях — сервис HeadHunter и компании-рекламодатели, которые могут добавлять вакансии через Личный кабинет — в блоке «Моя компания». В дальнейшем список сервисов вакансий, поставляющих данные в 2ГИС, будет расширяться.

Линза «Работа» уже доступна в актуальной версии 2ГИС — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии на 2gis.ru. Чтобы начать пользоваться, нужно: обновить приложение, открыть приложение и нажать на кнопку «Линзы» в правом верхнем углу главного экрана, выбрать линзу «Работа».

