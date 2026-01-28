Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Новое исследование МГУ: искусственный интеллект точнее распознаёт туберкулёз по рентгеновским снимкам

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искуственный интеллект» разработали метод увеличения данных для обучения нейросетей, позволяющий повысить точность диагностики туберкулеза по рентгеновским снимкам. Результаты опубликованы в сборнике ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Туберкулез остается одной из главных инфекций в мире, ежегодно унося более миллиона жизней. Несмотря на успехи медицины, ранняя диагностика по-прежнему затруднена, особенно в регионах, где не хватает квалифицированных рентгенологов. Современные алгоритмы машинного обучения могут помогать врачам в распознавании болезни по снимкам грудной клетки, однако их качество сильно зависит от объема и качества данных для обучения.

Коллектив студентов и сотрудников МГУЮ.Д. Сенотова, к.ф.-м.н. Я.А. Пчелинцев и проф. А.С. Крылов, предложили использовать алгоритм Fast and Adaptive Bidimensional Empirical Mode Decomposition (FABEMD) для «увеличения данных» — создания новых вариантов рентгеновских изображений путем адаптивного удаления фоновых структур. Этот метод позволяет получить дополнительные снимки, сохраняющие диагностически важные особенности, но разнообразные по структуре, что повышает устойчивость и точность работы нейросетей.

Тестирование проводилось на нескольких открытых международных наборах данных (Montgomery, Shenzhen, TBX11K, Sakha-TB и др.), включающих тысячи рентгеновских снимков. Эксперименты показали, что добавление таких синтетических изображений в обучающие выборки повышает диагностическую точность моделей, особенно на сложных наборах с ограниченным числом данных.

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач
импортонезависимость

«Мы показали, что использование FABEMD позволяет не только улучшить качество классификации снимков, но и сделать модели более устойчивыми к изменениям качества данных. Это особенно важно в медицинских задачах, где наборы изображений часто ограничены, а их характеристики зависят от оборудования и условий съемки», — сказал Андрей Крылов, профессор кафедры математической физики ВМК МГУ.

Авторы отмечают, что разработанный подход может применяться и в других медицинских задачах анализа изображений, где есть нехватка данных и требуется высокая точность — от диагностики легочных заболеваний до офтальмологии и онкологии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российских платформах виртуализации все еще не хватает функциональности SDS

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Как организации выстроить защиту от фишинга

В России создана система управления роботом сигналами головного мозга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще