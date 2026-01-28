Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Горноалтайцы реже других сибиряков читают Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в цифровую экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал, какие произведения писателя жители Республики Алтай читают больше всего и как предпочтения зависят от пола и возраста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным произведением Чехова у горноалтайцев стала повесть «Палата №6». Также в топе оказались «Ионыч» и «Вишневый сад».

Среди сибирских регионов по количеству прочитанных книг Чехова одним пользователем Республика Алтай оказалась в аутсайдерах — на 9 месте из 10, обогнав только Тыву. Лидерами по чтению Антона Павловича стали красноярцы, кузбассовцы и томичи.

Аналитики также выяснили, что интерес жителей Республики Алтай к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, среди более молодых пользователей сервиса (18-24 года) чаще к произведениям писателя обращаются женщины, а позже — представители обоих полов читают Чехова примерно одинаково.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Обзор: Рынок платформ виртуализации

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще