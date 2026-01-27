Торговая сеть «Технониколь»: как интеграция данных увеличила выручку интернет-магазина от рекламы в 2,5 раза

ТСТН осуществила успешную техническую интеграцию внутренней CRM-системы с платформой «Яндекс.Метрика». Это впервые позволило учитывать в аналитике и оптимизации интернет-рекламы те заказы, которые клиенты оформляют по телефону или в офисе после посещения сайта. Ранее для систем аналитики такие продажи оставались «невидимыми», что искажало картину эффективности рекламных кампаний. Об этом CNews сообщили представители ТСТН.

«Было очевидно, что мы используем возможности интернет-магазина не на полную мощность, а потенциал интернет рекламы раскрыт не до конца. Перед нами стоял выбор: продолжить наращивать бюджет или найти более интеллектуальный способ масштабирования», — Юрий Савицкий, технический директор ТСТН.

В 2025 г. команда интернет-маркетинга ТСТН совместно со специалистами «Яндекс.Директ» запустила проект по созданию целостной картины клиентского пути. Проект был реализован в два этапа: настройка сквозной аналитики и стратегическая перестройка рекламных кампаний.

Технически данные о каждом офлайн заказе из внутренней системы «1С» стали автоматически передаваться в «Яндекс.Метрику» для сопоставления переходов по рекламным объявлениям с реальными финансовыми результатами. Дальше последовала перестройка рекламных кампаний – помимо цели «онлайн-покупка», была добавлена цель «офлайн заявка», позволяющая алгоритмам «Яндекс.Директ» оптимизироваться не только на сайтовые конверсии, но и на пользователей, которые с высокой вероятностью оформят заказ у менеджера.

«Выбор именно этой конверсии, а не «Заказа оплачен», был стратегическим. В B2B-сегменте период между созданием заявки и финальной оплатой может занимать месяцы, а итоговая сумма часто меняется. Оптимизация на быстрое и фиксируемое событие «Заказ создан» позволила алгоритмам «Яндекс.Директ» оперативно обучаться, не теряя в скорости и охвате. Теперь система видела полный цикл и могла искать пользователей, склонных не просто к просмотру, а к реальной сделке», — сказал Юрий Савицкий.

Благодаря такой интеграции данных общий доход по кампаниям в «Яндекс.Директ» увеличился в 2,5 раза. Этот рост был достигнут благодаря повышению эффективности рекламных кампаний, а стоимость целевого действия (покупки или создания заказа) осталась в рамках установленных KPI по эффективности затрат.