Разработка тульской «Октавы» внесена в Единый реестр российского ПО

Разработка производителя электроакустического оборудования «Октава ДМ» внесена в Единый реестр российского программного обеспечения. Речь идет о «Центре управления системой» (ЦУС), выведенном на рынок в ноябре 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель «Октавы ДМ».

Программа позволяет удалённо настраивать аудиобейджи моделей АБ-400 и АБ-101, используемые для записи и анализа речи, а также для контроля качества обслуживания и коммуникаций с клиентами.

ЦУС дает возможность с ПК управлять настройками аудиобейджей и оперативно получать информацию об их состоянии, что повышает надёжность рабочего процесса. Модульная архитектура системы позволяет разворачивать её как на сервере, так и на компактных компьютерах.

«Включение «Центра управления системой» в реестр российского ПО – это важный стратегический шаг, подтверждающий технологическую зрелость и полную самостоятельность нашей разработки. Мы не только усиливаем позиции продукта на рынке, но и вносим вклад в укрепление отечественной ИТ-экосистемы. ЦУС официально признан российским решением, готовым к масштабному внедрению в государственном и корпоративном секторах», — отметила генеральный директор компании «Октава ДМ» Любовь Стальнова.