Говорят на разных языках: соискатели прокачивают мягкие навыки, когда работодатели ищут «жесткие»

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала ряд исследований по итогам 2025 г. и выявила несоответствие между представленными на ИТ-рынке компетенциями и фактическим спросом: кандидаты все чаще делают акцент на «мягких» навыках, в то время как компании конкурируют за редкие и «жесткие». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За последний год в резюме заметно выросло количество упоминаний навыков, с помощью которых соискатели из ИТ-сферы пробуют выделиться на рынке труда в условиях высокой конкуренции: юридической грамотности (+133%), деловых коммуникаций (+119%), а также дизайн-мышления (+110%). Однако сегодня эти компетенции не являются приоритетными для работодателей.

«Юридическая осведомленность и дизайн-мышление могут быть полезны в работе, но в большинстве ИТ-ролей они не относятся к навыкам, за которые работодатели готовы конкурировать и предлагать более высокую заработную плату. Бизнесу нужны специалисты, способные решать сложные технические задачи и работать с редкими технологиями, а не просто обладать широким спектром компетенций. Сегодня на ИТ-рынке продолжается активная конкуренция за специалистов с узкими и сложными навыками. Так, среди компетенций, обеспечивающих самые высокие медианные заработные платы — Golang (256 тыс. руб.), UML (195 тыс. руб.) и математическая статистика (174 тыс. руб.), особенно востребованная в data science и machine learning», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Эксперты отрасли также выделяют дополнительные направления, спрос на которые продолжает расти:

– Site Reliability Engineering — включает работу с отказоустойчивостью, масштабируемостью и надежностью высоконагруженных систем. Объединяет навыки как разработчика, так и системного инженера;

– Информационная безопасность — спрос на специалистов по безопасности опережает предложение за счет усиления регуляторных требований, роста количества угроз, активного развития внутренних российских стеков;

– Импортозамещение и российские стеки — тренд последних двух лет, который продолжит набирать обороты. Переход на отечественные технологические решения формирует спрос на специалистов, умеющих работать с российскими облаками, внутренними языками, аналогами зарубежных сервисов.

Компании в ИТ-сфере все чаще заинтересованы в специалистах с редкими компетенциями. Именно сложные «жесткие» навыки остаются ключевым фактором спроса и конкурентной заработной платы в текущих реалиях рынка, тогда как общеотраслевые «мягкие» умения не дают аналогичных преимуществ при найме.