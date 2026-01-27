Разделы

Bi.Zone GRC: новый модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в шесть раз

На платформе Bi.Zone GRC появился модуль Risk Management для системного управления киберрисками. Он позволяет компаниям выявлять, оценивать и приоритизировать риски с учетом их влияния на бизнес. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Теперь платформа предлагает набор инструментов, необходимых для государственных организаций, крупных компаний и холдинговых структур. В рамках единого решения Bi.Zone GRC позволяет управлять процессами кибербезопасности и рисками, автоматизировать комплаенс, а также поддерживать операционную деятельность отдела кибербезопасности.

Ключевые функции модуля Risk Management

Конструктор методологий. Включает пять готовых методологий и конструктор для настройки любых пользовательских подходов к оценке рисков в соответствии со стандартами и внутренними процессами компании.

Сквозная идентификация рисков. Используя реальные данные платформы, выявляет и анализирует угрозы на всех уровнях: от ИT-активов и потенциальных уязвимостей до оценки влияния на бизнес-процессы.

Двойная оценка рисков. Сопоставляет киберриски с бизнес-показателями за счет интеграции качественной и количественной оценки.

Интеллектуальный подбор мер. Автоматически подбирает способы защиты, помогает оценить их экономическую эффективность и окупаемость инвестиций в безопасность.

Замкнутый цикл управления. Обеспечивает централизованное управление рисками с контролем статусов, результатов и ключевых метрик.

Автоматизация цикла процессов по управлению рисками. Снижает нагрузку на команду кибербезопасности и высвобождает ресурсы для важных задач.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Мы видим, что компаниям все сложнее эффективно управлять комплаенсом, рисками и процессами кибербезопасности с помощью отдельных инструментов. Bi.Zone GRC объединяет эти задачи, а новый модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в шесть раз. В результате компании получают единую экосистему, которая помогает выстроить целостный и прозрачный подход к управлению кибербезопасностью».

В основу Bi.Zone GRC легли практики, сформированные в консалтинговых проектах Bi.Zone. Решение также позволяет использовать методологии заказчиков и оценивать киберриски с учетом их финансовых последствий для бизнеса.

