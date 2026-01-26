В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам

В «Контур.Фокусе» появились ИИ-аннотации к арбитражным делам — новый инструмент на базе LLM (Large Language Model — большой языковой модели), который преображает десятки страниц текстов судебных решений в краткую аннотацию.

В сервисе реализована функциональность, которая позволяет автоматически составлять аннотации к арбитражным делам. Документы обрабатываются с помощью LLM, после чего сервис выдает краткую справку с информацией о том, из-за чего был спор, и как он завершился.

Аннотации на 5–10 строк текста составлены по решению, принятому судом и размещены в интерфейсе «Фокуса» рядом с остальной информацией по делу. Полный текст решений также доступен для скачивания. В «Фокусе» доступны аннотации по решениям судов первой инстанции — их больше всего, и, как правило, они содержат всю информацию о сути спора.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Мы уже давно работаем с ИИ и пробуем его инструментарий в разных аспектах развития сервиса. Рассчитываем, что новая возможность существенно облегчит пользователям работу с арбитражными судами. В дальнейшем мы планируем развивать аннотации — разработать их для других типов и инстанций арбитражных дел, а также для других разделов «Фокуса».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».