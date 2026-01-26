Разделы

B2B-Center переводит сервисы на единую интерфейсную платформу Luma

Компания B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») завершила масштабное обновление и перевела все сервисы и продукты на единую интерфейсную платформу собственной разработки Luma. В результате интерфейсы сервисов стали современнее и удобнее, при этом привычные процессы работы на площадке для пользователей сохранились.

Luma стала третьим поколением дизайн-системы B2B-Center. Она разработана на основе мировых практик enterprise-решений и реального опыта пользователей, которые ежедневно работают в системе. При разработке компания учитывала сценарии работы в офисах, на заводах и производственных площадках. Интерфейсы «Тендеров 2.0», «Рабочего места», «Ленты», «Избранного» и остальных сервисов получили обновленный внешний вид, улучшенную читаемость и единый визуальный стиль. Платформа адаптирована для работы на смартфонах и планшетах для более гибкого взаимодействия с закупками.

Переход на единую платформу также позволил унифицировать интерфейсные компоненты. Это повышает стабильность сервисов и ускоряет запуск новых функций, которые востребованы у клиентов. Пользователям не требуется переучиваться: бизнес-процессы и логика работы остаются прежними, а качество и скорость работы растут.

«Мы обновили фундамент наших решений – это не только про современный внешний вид, но и про их функциональность. Luma позволяет нам быстрее выводить новые функции, поддерживать высокий уровень стабильности и делать работу пользователей в системе проще и комфортнее. Для наших клиентов это прямой вклад в операционную эффективность при привычных процессах закупок», – отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

