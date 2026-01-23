Разделы

Россияне рассказали, почему могут остаться на старой работе, даже если уже начали искать новую

Каждый второй работающий соискатель в России (52%) готов отказаться от перехода в новую компанию, если текущий работодатель предложит ему повышение зарплаты. Такие данные показал опрос, проведенный экспертами Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Опрос проводился с 24 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. среди 4,8 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Согласно результатам исследования, именно повышение дохода стало главным аргументом для тех, кто готов принять встречное предложение от текущего работодателя и отказаться от перехода в другую компанию, даже если уже начал искать новую работу. При этом для части сотрудников важны и другие условия: 19% готовы остаться на старом месте при повышении в должности, 18% — если им предложат интересный проект, 15% — при изменении графика работы, а 11% — в случае перевода в другой отдел. В то же время 16% опрошенных заявили, что не примут контроффер ни при каких условиях.

«По данным Talantix, с контроффером хотя бы раз в жизни сталкивались 49% россиян. Из них 25% соглашались остаться в компании, а 23% — все равно увольнялись, несмотря на улучшенные условия. Контроффер* по-прежнему остается для работодателей действенным инструментом удержания кадров, но его сложно назвать универсальным. Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Это говорит о том, что рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Где встречные предложения наиболее эффективны

Готовность принять контроффер с повышением зарплаты чаще всего встречается среди специалистов в сфере информационных технологий и рабочего персонала — по 61% в каждой категории. Кроме того, высокие показатели наблюдаются среди сотрудников области закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), а также у работников производства и сервисного обслуживания (57%).

Интерес к нематериальным преимуществам компании различается в зависимости от профессии. Так, возможность участия в интересном проекте особенно актуальна для специалистов в сфере искусства, развлечений и массмедиа (34%), а также для ИТ-кадров (33%). Повышение в должности чаще всего мотивирует представителей высшего и среднего менеджмента (33%) и ИТ-сферы (29%). Удобный график работы чаще других привлекает представителей креативных индустрий (26%), а также сотрудников медицины и фармацевтики (25%).

Почему сотрудники уходят, несмотря на встречные предложения работодателя

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

Среди участников опроса оказалось всего 16% тех, кто не готов принять контроффер даже при увеличении зарплаты. Главной причиной стало сильное выгорание — на это указали 52% респондентов из тех, кто вообще не рассматривает возможность остаться на текущем месте работы. На втором месте — неподходящие условия работы (36%), на третьем — разногласия с руководством (34%). Также сотрудники отказываются от встречных предложений, потому что хотят сменить отрасль (28%), коллектив (27%) или планируют переезд (7%).

Интересно отметить, что причины отказа различаются в зависимости от пола. Женщины чаще мужчин не готовы оставаться в компании из-за сильного выгорания (56% против 43%), тогда как мужчины чаще называют разногласия с руководством (38% против 33%).

