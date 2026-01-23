Производитель упаковки Novaroll автоматизировал кадровый ЭДО с помощью HRlink

Группа компаний Novaroll полностью отказалась от бумаги в кадровом делопроизводстве и перевела в электронный формат более 5000 сотрудников — от рабочих производственных площадок до иностранных граждан. Проект по автоматизации был реализован за счет внедрения сервиса HRlink, а также входящей в его экосистему платформы для удаленного найма Start Link. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Novaroll — российская группа компаний, которая занимается производством и реализацией транспортной и потребительской упаковки, а также разработкой решений в области химической и строительной промышленности. В холдинге работают более 5 тыс. человек, а география бизнеса охватывает всю Россию — от Калининграда до Хабаровска.

Персонал компании представлен как производственными кадрами, так и офисными сотрудниками, часть из которых работает удаленно. Вопрос об автоматизации кадрового делопроизводства актуализировался в 2020 г., в период пандемии коронавирусной инфекции: кадровым специалистам Novaroll потребовался инструмент, с помощью которого они смогут поддерживать делопроизводство удаленно и без юридических рисков.

После комплексной проверки контрагентов Novaroll выбрал HRlink как решение, сочетающее удобство для сотрудников и быструю интеграцию с системой «1С». Первым этапом внедрения стал пилот в одной из компаний холдинга, где в том числе сосредоточено основное количество иностранных сотрудников. Специалисты по кадрам провели персональные тренинги на производственных площадках компании, в рамках которых объясняли основные преимущества КЭДО.

Кроме того, специалисты проработали вопрос подключения к системе с теми сотрудниками, кто не использует смартфоны в повседневной жизни – работодатель организовал на производственной площадке специальное рабочее место, где они всегда могут получить доступ к личному кабинету и завершить оформление необходимых документов.

«Одна из ключевых задач нашей компании — полная цифровизация процессов. Переход на КЭДО вместе с HRlink стал логичным шагом, особенно в части работы с иностранными гражданами. Мы смогли полностью отказаться от бумаги, минимизировали ошибки при оформлении и сняли связанные с этим юридические риски», — сказала руководитель департамента кадрового делопроизводства и администрирования Novaroll Ирина Щербакова.

После масштабирования проекта по переходу на КЭДО на весь холдинг Novaroll также внедрила Start Link — сервис удаленного найма, который автоматизировал процесс трудоустройства и ускорил этап создание карточки сотрудника в «1С». Это дополнительно снизило рутинную нагрузку на кадровых специалистов и ускорило процесс ввода новых сотрудников в контур учета.

Команда Novaroll также участвовала в развитии функциональных возможностей Start Link, предложив доработки, включая автосохранение анкеты кандидата и уведомления об изменении статуса документов для ответственных лиц.

«Для производственных компаний сегодня КЭДО — это не просто удобная технология, а базовый инструмент, без которого невозможно эффективно выстраивать взаимодействие с большим коллективом. Он обеспечивает прозрачность, скорость и точность в кадровых процессах, а также напрямую влияет на восприятие компании на рынке труда. Современный работодатель, использующий КЭДО, демонстрирует заботу о своих сотрудниках и формирует сильный HR-бренд, который привлекает лучших специалистов и удерживает ценных профессионалов», — сказал Данила Морогин генеральный директор HRlink.