Verme завершила обновление WFM-системы и программы учета рабочего времени

Компания Verme, разработчик решений для повышения эффективности линейного персонала, обновила два флагманских продукта. WFM-система получила улучшенный пользовательский интерфейс, а программа учета рабочего времени – возможность бесперебойной работы при проблемах с интернетом и дополнительную защиту от фрода. Об этом CNews сообщили представители Verme.

В рамках редизайна WFM 2.0 компания пересмотрела логику интерфейса, обращая особое внимание на пользовательские сценарии работы в программном модуле планирования графиков персонала, и сократила путь пользователя по достижению целевых показателей планирования графиков в два раза. Обновленный UX/UI-дизайн построен на принципах адаптивности, мобильности и удобства. Работа с системой теперь комфортна как с мобильных устройств, так и с ПК.

Отдельное внимание продуктовая команда уделила снижению порога входа для новых пользователей. В WFM встроен модуль дистанционного интерактивного обучения, который помогает осваивать функционал продукта без привлечения дополнительных ресурсов.

Программа учета рабочего времени получила обновление, которое решает одну из главных проблем клиентов. По данным Verme, многие объекты (магазины, склады, распределительные центры) в европейской и южной частях России сталкиваются с нестабильным интернет-соединением.

Для компаний, которые платят зарплату по фактически отработанным часам, это создает серьезные сложности. Отделу кадров приходится вести учет персонала в ручном режиме, а сотрудники нередко вынуждены доказывать, что действительно были на месте и соблюдали рабочий график.

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам
Бизнес-коммуникации

Новая функция автономной генерации QR-кодов позволяет сотрудникам проводить отметки о приходе и уходе с рабочего места, а также делать промежуточные отметки даже при отсутствии интернета. Система информирует пользователя о статусе отметки – отправлена она сразу или будет отправлена позже при восстановлении связи. Это исключает неопределенность и дает уверенность, что рабочее время зафиксировано.

Параллельно компания усилила защиту системы от мошенничества. Теперь используется динамический QR-код, который обновляется каждые 5-10 секунд. Также добавлена защита от видеозаписи и скриншотов QR-кода. Это делает невозможной его передачу другим лицам.

«Нам важно, чтобы обновления решали ту или иную потребность клиентов. Мы существенно упростили работу с WFM-системой, чтобы новые пользователи могли быстро осваивать функционал без долгого обучения. Для решений – обеспечили бесперебойную работу, чтобы компании могли корректно выплачивать зарплату своим сотрудникам вне зависимости от внешних обстоятельств», – сказал директор по продукту Verme Максим Минаков.

