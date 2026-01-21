«Триафлай» представила cистему интегрированного планирования на базе собственной платформы

Компания «Триафлай», российский разработчик одноименной low-code/no-code платформы прикладных аналитических решений, объявила о расширении функциональности: в составе платформы теперь доступна cистема интегрированного планирования (IBP). Архитектурно решение реализовано в логике «стратегия–тактика–операции», что позволяет выстраивать непрерывный цикл планирования от долгосрочных целей до оперативных действий. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Интегрированное планирование — процесс управления компанией, объединяющий планы разных функциональных блоков (производство, маркетинг, продажи, финансы, кадры, снабжение, логистика и тп) в единую взаимосвязанную систему, обеспечивая согласованность и эффективность работы всех подразделений.

Новый модуль в составе платформы «Триафлай» предназначен для реализации сквозного планирования в крупных организациях. Он охватывает все основные горизонты планирования: стратегический (три-пять лет), тактический (один-три года) и оперативный (до 12 месяцев). За счет модульной структуры платформы возможно постепенное внедрение интегрированного планирования.

Функциональность системы включает: консолидацию и согласование планов различных бизнес-функций (финансы, снабжение, логистика, продажи, маркетинг, HR, ИT), в том числе с помощью интеграции информации из существующих систем компании; построение сводной управленческой отчетности и контроль исполнения на всех уровнях; построение и визуализация сквозной аналитики до уровня необходимой детализации; возможность применения сценарного моделирования.

Решение работает на данных из существующих учетных систем, минимизируя дублирование информации и сохраняя преемственность процессов. Это позволяет устранить разрозненность между подразделениями, выстроить единую информационную картину, при этом сохранив привычные сотрудникам инструменты и повысить управляемость компании в условиях рыночной турбулентности.

Платформа «Триафлай» предназначена для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и поддержки управленческих решений на предприятиях крупного и среднего масштаба. Основное отличие продукта — возможность создания решений без программирования, благодаря чему значительно снижается зависимость от ИТ-ресурсов. Это позволяет внедрять аналитику в бизнес-процессы по модели self-service, адаптируя решения под специфику организации.

Среди положительных эффектов внедрения системы интегрированного планирования: повышение качества прогнозирования и устойчивости компании к воздействию внешних рыночных факторов, сокращение издержек на этапе корпоративного планирования, рост производительности и эффективности бизнес-процессов.

«Сегодня компании сталкиваются с необходимостью не просто быстро адаптироваться, но делать это согласованно во всех своих бизнес-функциях. Интегрированное планирование — это не про замену существующих процессов, а про их объединение в единую логичную картину, — отметил Артем Гришковский, генеральный директор «Триафлай». — Мы создали решение, которое позволяет компаниям перейти от фрагментированного планирования к управлению в едином контуре, без потери данных и без усложнения для пользователей».