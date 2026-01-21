Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-сервис ВТБ Мои Инвестиции за два месяца заработал доходность выше рынка

Стратегия «Искусственный интеллект» в рамках сервиса «Интеллект» от ВТБ Мои Инвестиции с момента запуска в ноябре показала доходность 12%. Это почти вдвое превышает доходность индекса Мосбиржи, которая за аналогичный период составила 7%.

«За первые месяцы работы ИИ-стратегия не просто показала положительную доходность — она почти в два раза превысила рыночный бенчмарк. Алгоритм быстро и беспристрастно анализирует огромный объём рыночной информации и принимает точные решения. Доходность выше рыночной – наглядное подтверждение эффективности стратегии и преимуществ ИИ для инвестора», — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

При этом в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступна детальная аналитика и комментарии по всем совершённым ИИ сделкам. Это позволяет инвестору даже без глубокого опыта увереннее чувствовать себя в рынке, экономить время и избегать эмоционального стресса при принятии решений.

«Наша задача — не просто доверить капитал алгоритму, а дать клиенту контроль и понимание процесса. Вся логика действий ИИ, каждая сделка сопровождаются комментариями. Это делает процесс инвестирования более понятным, экономит время и помогает избежать импульсивных решений», — отметил Александр Казаков.

Брокер ВТБ запустил сервис «Интеллект» в ноябре 2025 года. В основе сервиса — алгоритмы искусственного интеллекта, которые адаптируют инвестиционную стратегию под индивидуальный профиль клиента. На основе анкетирования, учитывающего финансовые цели и психологический портрет, система определяет риск-профиль инвестора — консервативный, умеренный или агрессивный — и автоматически предлагает одну из стратегий, рассчитанных на инвестиционный горизонт от 1 до 5 лет.

Рекламаerid:2W5zFJmeACQРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще