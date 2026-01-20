MWS Cloud: научно-производственные компании Татарстана в 5 раз чаще стали применять облачные решения

MWS Cloud, входящая в группу МТС, проанализировала спрос на облачные решения в Татарстане за прошедший год и выявила рост их потребления в регионе в 1,2 раза. Сильнее всего этот показатель вырос у компаний, занимающихся научной и технической деятельностью, — более чем в 5 раз.

Также облачные решения были наиболее востребованы среди логистических предприятий. Спрос в этой отрасли увеличился в 4,5 раза, также растёт потребление в ритейле.

Из всех облачных решений MWS Cloud компании в Татарстане чаще всего пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием в облаке MWS Cloud и размещают данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуется хостинг «1С», бизнес-приложения и сетевые сервисы. Больше всего в регионе вырос спрос на резервное копирование — более чем на 40%. На втором месте расположилась виртуальная инфраструктура. Её использование в Татарстане увеличилось в 1,2 раза. Также в 1,2 раза выросло потребление хостинга «1С».

«Обеспечение сохранности корпоративных данных актуально для всех организаций вне зависимости от масштабов и отрасли – и для крупных промышленных предприятий, и небольших производств, и государственных учреждений. Среди наиболее активных пользователей облачных решений MWS Cloud в Татарстане – производственники, ритейлеры, обрабатывающая промышленность, компании из сферы здравоохранения, а также организации из сферы информации и связи и логистические предприятия. Использование виртуальной инфраструктуры помогает им оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить безопасность ресурсов и их отказоустойчивость. При этом технологическая экспертиза МТС позволяет перенести сервисы из ЦОДов в облако бесшовно, без остановки работы критической инфраструктуры, – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.