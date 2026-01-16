Столичные предприятия нарастили производство машин и оборудования почти в полтора раза

Московские предприятия сферы машиностроения производят значимую и востребованную для города и страны продукцию. С января по ноябрь 2025 г. компании увеличили выпуск изделий более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннее содействие машиностроительной отрасли. Благодаря комплексному механизму поддержки компаниям удается регулярно модернизировать площадки и внедрять новые технологии. В итоге столица и ключевые сферы экономики получают инновационную и востребованную продукцию. С января по ноябрь 2025 г. производство было увеличено на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — сказал Максим Ликсутов.

Благоприятный инвестиционный климат и развитая индустриальная инфраструктура помогают улучшить технологическую составляющую столичного производства.

«В городе работают более 260 предприятий машиностроительного сектора. В портфеле выпускаемой продукции: станки, насосы, роботизированные системы, лифты, конвейеры и другие изделия. За 11 месяцев прошлого года компании отгрузили на 11,2% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. общей стоимостью более 237 млрд руб.», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.